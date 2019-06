I. osztály: értékelnek a csapatok edzői (II.)

A megyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában szereplő együttesek edzőinek értékelését a második résszel folytatjuk. Ezúttal a 2018/2019-es szezonban a 9–16. helyen végzett csapatok szakemberei összegeznek. A Becsehely együttesénél edző hiányában a klub elnökét kértük meg az értékelésre.

9. Zalalövő

Ostrom János: – A 20. forduló után vettem át a csapatot, mindent megpróbáltunk az utolsó tíz fordulóban. Amit elvártam a csapattól, azt maximálisan megvalósították, ami az eredményeken is megmutatkozott. Kicsit hullámzó volt a teljesítmény, de összességében a tavaszunk jól sikerült. Különösen örülök annak, hogy a dobogóért harcoló csapatok közül több ellen is tudtunk hazai pályán győzni. Az utolsó fordulóban megpróbáltuk a kiemelkedő Hévíz ellen tisztességesen és becsülettel lejátszani a mérkőzést, ami sikerült is. Ez rátette igazából a tavaszi szezon i betűjére a pontot, maximálisan meg vagyok elégedve a csapattal. Próbálunk készülni a jövő évre, tervben van a csapat erősítése. Jövőre mindenképp az a cél, hogy a legjobb hatba bekerüljünk.

10. Creaton Lenti TE

Szarka Péter: – A bajnokságot elég rosszul kezdtük, ami rendesen rányomta bélyegét az egész őszi szezonunkra, de merem azt is mondani, hogy a téli felkészülésünkre is. Amit még tarkított a rengeteg bekapott sérülés, ami ugyancsak nem könnyített a helyzetünkön. Szakmailag és mentálisan egyaránt hátráltatott bennünket. Az egész évadot nézve talán ha kétszer tudtunk ugyanabban az összeállításban pályára lépni! Mindemellett a fiataljaink előtt le a kalappal, hogy ebben a helyzetben, kiélezett mérkőzéseken remekül helytálltak, és megbirkóztak a feladatokkal! Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyárra, hisz van mit kipihenni mindenkinek!

11. Flexibil-Top Zala­komár

Nagy Attila István: – Télen érkeztem a csapathoz, és a cél egyértelműen a bent maradás kiharcolása volt. Somogy megyéből, Böhönyéről jöttem, tehát nem csupán az ellenfeleket, de a komári labdarúgókat is meg kellett ismernem. Úgy érzem, a fizikai és mentális felkészülés jól sikerült, és tizenhárom találkozón 22 pontot gyűjtöttünk tavasszal, ezzel végül a tabella 11. helyén végeztünk. A taktikát igyekeztünk a játékoskerethez igazítani, s az él-, valamint középcsapatokkal szemben jöttek ugyan elő hiányosságok, melyeket a jövőben orvosolni szükséges, összességében azonban úgy fogalmazhatunk, hogy jelenleg ennyi volt az együttesben. Voltak olyan találkozók, amelyeken némi szerencsével jobban teljesíthettünk volna, viszont azt mondhatom, szerintem jó irányba haladnak a dolgok az egyesületnél, ahol nagyon fontos kitétel az összetartás fogalma. Ennek jegyében csak azt mondhatom, hogy a vezetőségtől a gárda mellett dolgozókon át a játékosokig mindenkinek köszönöm a munkáját, és joggal bízhatunk abban, hogy az elkövetkezendőkben még jobb szereplésre is számíthatunk.

12. Police-Ola

Czigola Zsolt: – Újoncként elsődleges és minimális célkitűzésünk a bent maradás volt. Mindez a 12. helyezés elérésével sikerült is. Az ősz végére belemelegedtünk, sikerült egy stabil pozíciót kiharcolni, ami bizakodásra adott okot nekem is. A téli felkészülés viszont különböző okokból nem úgy alakult, mint szerettem volna. Tavasszal kaptunk pofonokat, de mindig sikerült ezek után felállnunk, éppen ezért minden dicséret megilleti a srácokat. Összességében, ahogy mondani szokás, minden kezdet nehéz, de minden jó, ha a vége jó!

13. Csács NSE

Kovács László: – A szezon felénél vettem át a csapatot, összességében 13 mérkőzésen – ebből hét idegenben és hat itthon – irányítottam az együttest. Elsődleges szempont a biztos bent maradás kiharcolása, illetve ezen belül a minél jobb helyezés lett. A kapott és a rúgott gólok arányában tavasszal tudtunk javulni, s egy-két meglepetést is okoztunk, gondolok a Semjénháza hazai legyőzésére vagy a Szepetneken elért döntetlenre, illetve a Zalalövő elleni idegenbeli sikerre. Kevés létszámú keretünk volt, több meghatározó ember – Nikitscher, Karakai – is volt, hogy kivált, reálisnak értékelem az elért helyezésünket. A keretet megerősítve tekinthetünk előrébb a jövőben.

14. Z-Net Telekom Becsehely

Varga János (elnök): – A bajnokság kezdetekor a bent maradás volt a cél, sajnos menet közben az alacsony létszámú keret különböző okok miatt tovább csökkent, az edzéslátogatottság minimális lett. Köszönet azon játékosoknak és vezetőknek, akik kitartottak a bajnokság végéig.

15. Horváth-MÉH Kis­kanizsai Sáskák

Lukács István: – Mit is mondhatnék szereplésünk után, mint hogy kínkeserves volt, és természetesen egyértelmű, hogy csalódásként éltem meg, és nem csupán én, de az együttes körül mindenki a szezonbeli teljesítményünket. Azt ugyanakkor pozitívumnak vehetjük, hogy végül is a meccseken, ha szűken is, de megvoltunk, próbáltunk a lehető legjobb módon felkészülni a találkozókra. Személy szerint bízom a további megye I-es tagságunkban, amihez jól jönne, ha a Hévíz felkerülne az NB III-ba.

16. FC Keszthely

Horváth Gábor: – Tavaly augusztustól Németh István edző dolgozott a csapattal, ám ő az eredménytelenség miatt lemondott. Tavasztól én vettem át az együttes irányítását, méghozzá játékos-edzőként. Az elsődleges cél az volt, hogy minden mérkőzésre ki tudjon állni a csapat, le tudjuk játszani a meccseket, mert gyakorlatilag folyamatosan mindössze 10-12 futballista állt meccsenként rendelkezésünkre. Tavasszal végül így is lett két olyan találkozó, amelyen nem tudtunk kiállni. A létszámgondok miatt is hektikus volt a csapat. A városban két egyesület, a Haladás és az FCK működik, tulajdonképpen ők egymástól veszik el a lehetőséget az utánpótlásban. Nem lehet tudni, mi lesz a csapat sorsa, ezt majd a vezetőség eldönti. Az, hogy a keszthelyi labdarúgás ilyen mostoha sorsra jutott, sok ember felelőssége.