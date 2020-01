Huszonkilencedik alkalommal adott át elismeréseket a Zala Megyei Kosárlabda Szövetség

Az Arany Bárány Hotel télikertjében tartott keddi ünnepségen a Zala Megyei Kosárlabda Szövetség 29. alkalommal díjazta az elmúlt szezon legjobbjait.

Az esemény házigazdája ezúttal is az egykori kiváló játékos, Bodrogi Csaba volt.

A köszöntők sorát Balaicz Zoltán, a megyeszékhely polgármestere nyitotta, aki először is gratulált a csapatok vezetőinek és a megyei szövetség munkatársainak, hogy Zalaegerszeg továbbra is a kosárlabdázás hazai fellegvára lehet. A városvezető a továbbiakban beszélt az Ostoros Károly csarnok megújításáról és a Dózsa-iskola mellett épülő új tornacsarnokról is, valamint az új multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok tervezésének folyamatáról.

Bodnár Péter, az országos sportági szövetség főtitkára sikeresnek nevezte a 2019-es esztendőt. Az idei évre az innovácót és az értékteremtést emelte ki törekvésként. Elmondta: a szövetség Budaörsre költözik és az új székház 5500 négyzetméteren próbálja szolgálni a sportág érdekeit. Hozzátette: egy régi álmot is megvalósítanak az új létesítményben, ahol a magyar kosárlabda-történelem ereklyéi is helyet kapnak.

A folytatásban dr. Villányi Antal, a Zala megyei szövetség elnöke értékelte az elmúlt évet, melyben a legnagyobb sikernek az 50. Göcsej kupa megrendezését tartotta.

A beszédeket követően átadták a 2019-es esztendő legjobbjainak járó elismeréseket. A megyei szövetség a legjobb leány utánpótláskorú kosaras elismerését Baa Dominika (Kanizsai Vadmacskák SE) érdemelte ki, míg a legjobb fiú utánpótláskorú kosarasnak Simó Bencét (Zalakerámia-ZTE KK) látták a vezetők. A legjobb felnőtt női játékos díját Szabó-Horti Dóra (ZTE NKK) vehette át, míg a legjobb felnőtt férfi játékosnak Andriy Agafonovot választották (Zalakerámia-ZTE KK) a 2019-es teljesítménye alapján. A Megyei Bajnokság legjobb játékosa díjjal Mészáros Richárdot (Ricsilla Sport) jutalmazta a szövetség. Az év legjobb edzőjének Ambrus Pétert, a ZTE KK utánpótlás edzőjét választották.

A „Kosárlabdáért Zala Megyében” díjat rendhagyó módon egy cég, valamint négy magánszemély kapta meg ezúttal. A Forest Hungary Kft. mellett dr. Békési Cypriánt, a ZTE NKK csapatorvosát, Gergály Gyulát, a ZTE egykori elnökét, valamint Béres Sándor nagykanizsai testnevelő tanárt és Radics András játékvezetőt részesítette elismerésben a szövetség.