Húsz góllal nyert idegenben a Hévíz

A női és férfi kézilabda NB II.-ben érdekesen alakultak a zalai csapatok mérkőzései. A nőknél a Hévíz idegenben kiütötte ellenfelét, a Tungsram csapatának találkozója elmaradt. A férfiaknál az eddig veretlen Tungsram SE Nagykanizsa együttese először kapott ki a bajnokságban.

NB II., nők, Délnyugati csoport:

Balatonboglár–Hévíz ­17-37 (9-18)

Balatonboglár, 100 néző. Jv.: Hullmann, Weinert.

Hévíz: Molnár – Novikova 6, Burghardt V. 8, Holczbauer 7, Penzer 7, Burghardt L. 5, Lázár. Csere: Bán-Farkas (kapus), Balogh B. , Morácz 1, Fekete (3), Pesti. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

A 13. percig fej fej mellett (6-7) haladtak a csapatok, akkor a vendégek 5-0-s sorozatot produkáltak, és minden az akaratuk szerint történt a pályán, a félidő végéig kitűnően védekezve lényegében eldöntötték a pontok sorsát. Fordulás után is akadt egy 6-0-s sorozatuk, a hazaiak szoros emberfogással is próbálkoztak, de sorra jöttek a gyors vendéggólok. A hévíziek Fekete, Pesti és Mo­rácz személyében már újoncokat is avathattak, és ők gólokkal hálálták meg a bizalmat. Jók: Molnár, Penzer, Burghardt V.

BVSC-Zugló–

Egerszegi KK 30-25 (14-13)

Budapest, zárt kapus, Jv.: Bencsik, Vindis

Egerszegi KK: Bödör-Pem 3, Balogh V. 1, Csata 10, Borbély 3, Gotthárd 4, Góth 2. Csere: Becze, Csatáné 1, Bogár, Blaskovics, Major 1, Bíró. Edző: Csatáné Balogh Beatrix.

A mérkőzés elején 3-1-re elléptek a hazaiak. Az egerszegiek összekapták magukat, és egy 6-1-es futással fordítottak (4-7), a 25. percig vezettek, de a hajrában a fővárosiak fordítani tudtak, és megnyerték a játékrészt (14-13). A második félidőben a 42. percben még egyenlő volt az állás, majd innen a BVSC kihasználva a vendégek hibáit öt góllal ellépett (24-19). A hajrában még feljött egy gólra az EKK, de nem sikerült az egyenlítés, a hazaiak pedig pontosabban játszva bebiztosították győzelmüket.

NB II., férfiak, Délnyugati csoport:

Holler UnFC–Tungsram SE Nagykanizsa 23-18 (13-7)

Simontornya, 100 néző. Jv.: Szászfai, Tasnádi.

Tungsram: Szabó M. – Baranyai Zs. 3, Péter 6/2, Széles 1, Kiss G. 1, Balogh P. 1, Kisgéczi. Csere: Konyicsák (kapus), Hári 4, Vadász, Kozics 1, Kiss L. 1, Jónás, Csalló. Játékos-edző: Csalló Ádám.

A simontornyaiakról már a bajnokság kezdetekor is komoly erősítési hírek érkeztek, és ezt a Tungsram SE ellen igazolták is. A mérkőzésen 2-1-re, majd 5-4-re is a forduló előtt még listavezető Tungsram SE együttese vezetett Simontornyán, de aztán 7-6-os hazai vezetésről a Tolna megyeiek meg sem álltak 12-6-ig. A vendéglátók tartották ezt az előnyüket, ami a biztos félidei vezetésüket jelentette. A második harminc percben szintén maradt a Simontornya fölénye, a vendégek nem találták a mérkőzés ritmusát, s ezzel elvesztették bajnokságbeli veretlenségüket, egyben a naptári évbeli szép, veretlenségi sorozatuk zárult.

Jók: Péter, Hári.