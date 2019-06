Hosszú idő után Magyarország–Ausztria vb-selejtező lesz Zalaegerszegen

Hosszú idő után vendégeskedik ismét a zalai megyeszékhelyen a magyar női kézilabda-válogatott, amely szerdán 18 órától a Zalakerámia Sportcsarnokban Ausztria legjobbjait fogadja világbajnoki selejtezőn. Az első találkozót a mieink fölényesen, 41-23-ra nyerték.

A vasárnapi grazi összecsapás után az osztrákoknak gyakorlatilag már semmi esélyük, szinte kijelenthető, hogy a Kim Rasmussen szövetségi kapitány által irányított női kézi­labda-válogatott ott lesz az év végi, Japánban rendezendő olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. Kedden este Kim Rasmussen megtartotta az utolsó edzést a zalai megyeszékhelyen, melyen a hétfőn behívott két új kerettag, Kiss Nikoletta és Pásztor Noémi is ott volt már.

Ahogy Kovacsics Anikó is, ám ő a vasárnapi mérkőzéshez hasonlóan a szerdait is kihagyja sérülése miatt. Azt viszont megígérte: ugyanúgy szurkol majd a lányoknak, mint tette ezt Grazban.

– Erre a szezonra vége a játékomnak, nem lett volna értelme kockáztatni a pályára lépést – mondta a kiváló kézilabdázó, amikor hogyléte felől érdeklődtünk. – Csak dicsérni lehet a csapatot, és ugyanúgy itthon is szeretnénk kiszolgálni a közönséget, bármekkora is az előnyünk. Mindent beletettünk az első meccsbe, s azt hiszem, ezzel el is vettük az ellenfél kedvét… Ám van miben előrelépni, ezért fontos, hogy a második találkozón is ugyanazon a hőfokon égjünk.

A válogatottnál Kim Rasmussen segítője az a Siti Beáta, aki Nagykanizsán született, itt lett élvonalbeli játékos, majd később válogatott, Európa-bajnok, olimpiai ezüst-, illetve bronzérmes. Őt arról kérdeztük, kikre számíthat a kapitány a szerdai visszavágón és mi a cél.

– Mészáros Rea válla, Kovacsics Anikó lába nincs rendben, a két újonnan behívott kerettagnak pedig szeretnénk játéklehetőséget adni – árulta el Siti Bea. – A csapat Egerszegen telt ház előtt játszhat, nagy az előny, de azt szeretnénk mutatni a játékban, mintha most indulna a párharc. Mindegy, ki az ellenfél, a kapitány is azt vallja: ha lehet tíz vagy húsz góllal nyerni, akkor meg kell tenni.

Szerdán telt ház lesz, hiszen a mérkőzésre már két hete elfogyott minden jegy.