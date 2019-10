Hosszabbításban győzte le a Győrt a ZTE NKK

A női kosárlabda NBI második fordulójában a ZTE NKK hazai pályán fogadta a Győr csapatát. A vendégek három negyeden keresztül kezükben tartották a mérkőzést, majd remek hajrával, hosszabbításban sikerült nyerni a hazaiaknak.

ZTE NKK- Uni Győr Mély Út 80-71 (18-21, 15-20, 8-15, 27-12, 12-3).

Zalaegerszeg, 300 néző, Jv: Györffy, Frányó, Kulcsár

ZTE NKK: Nagy 11/3, Kovács-, Burkholder 17/3, Hayes 19/3, Horti 16/3, csere: Delic 14, Ndiba 3, Preisinger-, edző: Molnár József

Uni Győr: Ygueravide 20/6, Dombai 3, Török 4, Hruscakova 16, Barnai 12, csere: Dul 2, Czank 2, Mansare 5/3, Varga-, Devaughn-, Papp 7/3, edző: Milos Pavlovic

Burkholder kosarával a hazai csapat szerzett vezetést, de Hruschakova azonnal tudott válaszolni. A 3. percig felváltva estek a kosarak (6-6). Ahogy arra számítani lehetett mindkét csapat a védekezésére koncentrált. A negyed feléhez érve Ygueravide és Barnai pontjaival próbált ellépni a Győr (6-10). Egy időkérés kellett hazai oldalon, hogy rendezni tudják a sorokat és Horti Dóra pontjaival sikerült kiegyenlíteni a ZTE –nek, majd Hayes utolsó másodperces tempójával a vezetést is átvették (16-14). A negyed vége a vendégeké volt. Papp egymásutánban egy triplát és egy duplát is elsüllyesztet az egerszegi gyűrűben. Az utolsó percen belül akár egyenlő is lehetet volna, ha Ndiba bedobja a büntetőit (18-21).

Mansare hármassal, Horti pedig 2+1-es akcióval kezdte a második negyedet (21-24). Továbbra is Ygueravide vitte a vállán a vendégeket. Nehezen találta a fogást ellenfelén a ZTE, míg a Győr lassan tíz pontra tornázta a különbséget (29-39). A hajrában a hazaiak próbáltak faragni a hátrányukon, de a kemény védekezés nem ízlett nekik. A félidőben megérdemelten vezetett a Győr (33-41).

A nagyszünet után kapkodva kezdtek a csapatok. Delic talált be először zalai oldalon, míg a vendégeknek négy perc kellett az elsőhöz (35-43). Lendületbe jött a Győr és Ygueravide pontjaival újra tíz pont fölé növelték az előnyüket (35-48). Nagy rohanás kezdődött, amiből a vendégek jöttek ki pontosabban. A 28. percben Dúl hármasával és Papp duplájával már 15 ponttal vezettek (39-54). A negyed hajrája kevés pontot hozott és sok feszültséget. Horti nagyot küzdött a palánkok alatt, kemény védekezést kapott. A Győr tartotta megszerzett előnyét (41-56).

A záró negyed elején Hayes 2+1-vel kezdett a ZTE, majd egy győri ziccer után egy triplát is beszórt az amerikai center (47-58). A 32. percben újra Hayes akciónak tapsolhatott a közönség, ami újabb három pontot ért (50-58). Elkapta a ritmust a ZTE NKK és egy újabb jó védekezés után Burkholder is triplát szerzett (53-58). Vendég időkérés után Barnai szerzett egy közelit, megtörve a hazaiak 12-2-es rohanását. Elég volt két hiba hazai oldalon és pontokkal büntettet a Győr (53-62). Összeszorított fogakkal küzdött a ZTE és Delic harcosságának és pontjainak köszönhetően lőtávolba értek (61-64). A 37. percben egy eladott labdából indultak a hazaiak és Delic duplájával egy pontra zárkóztak (63-64). Sokat hibázott a Győr a ZTE pedig vérszemet kapott és Nagy ziccerével átvette a vezetést (65-64). Igazi egylabdás mérkőzés kerekedett a végjátékra, de egyik csapat sem tudta dűlőre vinni, így jöhetett a hosszabbítás (68-68).

Nagy triplájával kezdődött a ráadás első perce, majd Horti is gyorsan berámolt egyet (74-68). Két és fél perc után Ygueravide szerzett egy közelit. A végletekig próbálta kijátszani a támadóidőt a hazai csapat és harcos játékkal tartották a megszerzett előnyt. Horti büntetőivel hat ponttal vezetett a ZTE (76-70). Dombai büntetője után Nagy betörésből szerzett kosarat faulttal együtt. A végére még maradt két Burkholder büntető és önfeledt zalai ünneplés (80-71).