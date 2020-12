Hosszabbítás után nyert a DEAC a ZTE ellen

Alig múlt el karácsony, máris folytatódott az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokság. A Zalakerámia-ZTE KK vasárnap este, a 16. fordulóban a Debreceni EAC-t fogadta.

A két csapat a szezon során még nem találkozott, tegnap pedig mindkét kispadon megbízott vezetőedző irányított. A hazaiaknál Heinrich Róbert helyzete ismert, a vendégeknél pedig Andjelko Mandics helyettesítette Kovács Adriánt, akit az előző bajnokin, a Szolnok elleni győzelem (82-71) alkalmával kiállítottak, majd eltiltottak. A tabellán 8. DEAC (6/6-os győzelmi mutató) négy fordulós nyeretlenségi szériát szakított meg a Tisza-partiak elleni sikerrel, és honlapjának tanúsága szerint győzni jött Egerszegre is. A ZTE (3/6) viszont Ante Nazor vezetőedző távozása óta három fellépéséből két sikert aratott.

A ZTE-ben nevelkedett Tóth Ádám elszántságáról mindent elmond, hogy már a feldobásnál elkövetett egy személyi hibát, majd bő egy perc múlva ő dobta a meccs első kosarát is. Az elején megmutatkozott, hogy a magyar mezőny legjobban lepattanózó csapata a vendégeké (5. p.: 2-12). A ZTE játéka látványosan nem működött, a csapat rendre kifutott a támadóidőből. A 9. percben, Donaldson triplája után 18-14-re feljött a házigazda, de a játékrész legvége a DEAC-é lett, nem kis különbséggel. Sokkal élesebb volt a vendégcsapat, a ZTE-nek sokat értek Bonifert és Donaldson triplái, majd Vuko, Delas és Duren is bedobta első kosarát (15. p.: 25-32). Szigorodott a hazai védekezés, a Debrecen is kifutott kétszer a 24 másodpercből, olvadt is a különbség (18. p.: 30-32). Kevésen múlt, hogy a nagyszünetig a vezetést is nem tudta átvenni a házigazda (37-38).

A 2. félidő első támadásának végén aztán már a ZTE-nél volt az előny. Fej fej melletti csata bontakozott ki, Vuko javára kétszer is belemenést fújtak a játékvezetők. A két csapat között nem mutatkozott különbség, a 3 negyed alatt 24 pontos Drenovac sem tudta a meccset eldönteni (57-56). A játék képe a záró 10 percben sem változott (36. p.: 67-67), mindkét oldalon a védekezésben volt az erő. Az előnyt rendre a vendégek birtokolták, de Somogyi sportszerűtlen hibája, majd Donaldson bravúros triplája után fordult a kocka (38. p.: 74-71). A felek azonban nem tudták elkerülni a hosszabbítást. A zalaiak a szezonban harmadszor játszottak ráadást, de két siker után most veszítettek. Pedig a második extra öt perc közepén egyszer szinte nyeregbe kerültek (48. p.: 87-83), ám a DEAC fordított (87-90), az utolsó 9,5 másodperc pedig mindkét oldalon elég volt 3 pontra: előbb a ZTE KK egyenlített Duren három hibátlan büntetőjével, miután az irányítót tripladobás közben faultolták; majd a túloldalon Moore dobott hármast nagyon messziről – talán Szabó állhatott volna kicsit közelebb is hozzá…