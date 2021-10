Hosszabbítás után búcsúzott a ZTE FC a Magyar Kupától

A labdarúgó MOL Magyar Kupa 32 csapata között a ZTE FC és a Budapest Honvéd is élvonalbeli csapatként került össze, így a szerda esti összecsapásuk után egyiküknek búcsúzni kellett. Ez a csapat a ZTE lett, ugyanis hosszabbítás után egyetlen gól döntött, amit a Bp. Honvéd lőtt és ez döntött.

Ezt ne hagyja ki! Sok pénzt vett el a gazdáktól Bige László, a baloldali milliárdos

ZTE FC -Budapest Honvéd 0-1 (0-0, 0-0, 0-1)

Zalaegerszeg, 713 néző. Jv.: Pintér (Georgiu, Máyer).

ZTE FC: Gyurján – Lesjak (Huszti, 63), Bobál D. (Sebestyén, 63.), Serafimov, Gergényi – Tajti (Spoljaric, 94.), Sankovic (Halilovic, 63), Bedi – Babati, Zimonyi (Koszta, 81.), Milovanovikj (Skribek, 71). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Bp. Honvéd: Szappanos – Lovric, Batik, Baráth (Klementz, 104.), Talys (Tamás K., 83.)- Böle (Nagy D., 57.), Pantelic (Hidi, 57.), Nagy G. – Nono, Eppel (Lukic, 69.), Balogh (Machach, 69.). Vezetőedző: Horváth Ferenc.

Gólszerző: Nono (109.).

Sárga lap: Huszti A. (67.), Gergényi (111.), illetve Pantelic (2.), Batik (93.), Maschach (117.).

„Túl korán” összekerült tehát a két élvonalbeli csapat, de a Magyar Kupa legújabb kiírása ebben a tekintetben nem tehet kivételt: valakinek szerdán este búcsúznia kellett. Mindkét szakvezető több poszton változtatott a kezdőcsapaton legutóbbi bajnokihoz képest, de azért csak óvatosan… Kellően tapasztalt labdarúgókat küldtek harcba, hiszen a továbbjutásról senki nem mondott le. A zalaiaknál Bobál Dávid visszatérhetett kéztörése után, de persze sokat hagyott ki, viszont játékba kell lendülni, erre pedig a legjobb alkalom egy éles találkozó.

Az első negyedóra kissé tapogatózó játéka után valamelyest élénkült az iram. A ZTE FC volt a kezdeményezőbb és irányított, miközben voltak lehetőségek is, de a kapuk érintetlenek maradtak. Aztán a 38. percben Zimonyi indult meg középen, lekészítette a labdát Tajtinak, akinek 15 méteres lövését Szappanos tolta szögletre. Ez már helyzet volt, nem is kicsi, ahogy a 41. percben az is, amikor Lesjak egy szöglet után éppen csak lemaradt a labdáról a jobb saroknál. A második félidő pedig mindjárt egy nagy Honvéd lehetőséggel indult és a fővárosiak mintha bátrabb harcmodorral jöttek volna ki a második félidőre. Nehéz volt megjósolni, hogy ki lövi majd az első találatot, de az biztosnak tűnt, hogy egy gól gyökeresen megváltoztatná a játékot. Érkeztek a cserék, aztán a 72. percben Nagy Dominik lépett ki teljesen tisztán, Gyurján mellett is el akarta húzni a labdát, de a zalai hálóőr jó ritmusban mentett. Mondhatni, hogy bravúrral, de tisztán, így semmiféle vita nem kerekedett az esetből… Ahogy fogytak a percek, az is egyértelmű lett, hogy egy gól most már akár döntő is lehet, de csak nem akart megszületni. Márpedig – vélhetően – egyik csapat sem vágyott az esti túlórázásra, ami viszont igencsak érett. Babati fellökéséért akár büntető is járhatott volna, de néma maradt a sípszó.

Nem született döntés, következett a hosszabbítás, ami nagyjából ugyanabban a ritmusban indult, mint ahogy a rendes játékidő véget ért. Vagyis, öldöklő iramról szó sem volt, mintha arra ment volna ki a játék, hogy ki hibázik előbb. A 109. percben jött el a pillanat… Nono a bal oldalról tekert a kapu elé, ketten is érkeztek, de a labdába senki nem ért bele, amely a földről felpattanva Gyurján kapujának a bal oldalába jutott, 0-1. Itta kérdés az volt, hogy a ZTE FC rövid idő alatt képes lesz-e válaszolni, de a Honvéd kezdett egyre magabiztosabb lenni. A 117. percben aztán az inkább már támadót játszó Serafimov került lövőhelyzetbe, de hatméteres próbálkozását blokkolták.

Ez maradt a vége, a ZTE FC búcsúzott a kupától, a Honvéd pedig a legjobb 16 közé jutott a Magyar Kupában.