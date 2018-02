Horváth Ákos jövőre is a ZTE KK-ban akar játszani

Horváth Ákos remekül érzi magát a Zalakerámia-ZTE KK kosárlabdacsapatánál, nem szereti, ha kiegészítő emberként beszélnek róla, szombaton (18.00) pedig mindenekelőtt győzelmet vár csapatától a MAFC otthonában, ám nem számít nagy különbségre.

Horváth Ákos márciusban lesz 37 esztendős, aki pályafutása során sok csapatban megfordult. Volt például a MAFC játékosa is a korábbi válogatott kosaras, ám karrierjében talán a meghatározóbb a Kecskeméten, a Szolnokon és a Pakson eltöltött időszak.

Azzal, hogy az egyik legszimpatikusabb magyar játékos a teljes magyar mezőnyben, nehezen vitatkozna bárki, akár a mindenkori ellenfél szurkolótáborából is nézve mindezt. A ZTE KK-ban pedig úgy teljesít, ahogy a karakteréhez és a tapasztalatához illő, de egyszerűsítsük le a dolgot: jól. Ám, hogyan jött az ötlet, hogy Zalaegerszeget se hagyja ki pályafutásából?

– Egyáltalán nem volt nehéz döntés, hiszen tavaly a Vasasban játszottam, előtte pedig két évet Jászberényben – mondta Horváth Ákos, amikor erről kérdeztük. – Korábban olyan együttesekben kosaraztam, melyekben minimum a rájátszás volt a cél, azon belül is inkább a dobogó vagy akár a bajnoki cím. Jászberényben és a Vasasnál inkább a kiesés ellen harcoltam csapataimmal, amiben szintén meg lehetett találni a motivációt, ám mégsem ez az igazi. Ennyi idősen is éreztem, hogy fizikálisan van még bennem. Zalaegerszegen olyan edző van, akivel korábban már dolgoztam együtt, s akkor is kiderült, hogy Bencze Tamással hatékonyan együtt tudunk működni. Ráadásul az egerszegi klubnál a háttér is adott, nem beszélve arról, hogy korábban is hívtak a ZTE-hez.

– Végül azt kapta a ZTE KK-tól, amit előzetesen várt? Jóllehet, ellenfélként bőven volt ideje megismerni az egerszegieket.

– Igen, mármint olyan csapathoz kerültem, amely erős. Mára kirajzolódnak az erőviszonyok, s olyan együttesben játszhatok, amely joggal harcol a rájátszásba kerülésért, de ezen belül akár magasabb célt is kitűzhet.

– Talán nem érti félre: ennyi idősen vannak már, akik annak is örülnek, ha játszhatnak. Említette a motivációt: ennyire fontos ez?

– Abszolút. A Vasasnál kétéves szerződésem volt, s noha bent maradtunk az NB I-ben, a klub vezetése mégis inkább az NB I B-s indulás mellett döntött. A szerződésem tovább élt, nem titok, élvonalbeli feltételekkel, s nem akarták megváltoztatni a B-csoportban sem. Mégis Egerszegre jöttem.

– Eltelt pár hónap azóta, hogy érzi itt magát?

– A várost sem ismertem, noha számtalanszor játszottam már Zalaegerszegen. Azzal, hogy itt is élek, ez alapvetően már más helyzet, de köszönöm szépen, jól érzem magam. A klubon belül rendezettek a dolgok, a háttér is, és nem mellékesen: nem sok hely van az országban, ahol úgy érkezel meg a csarnokba a hazai meccseidre, hogy szinte mindig telt ház van. Egyáltalán nem bántam meg, hogy két évre írtam alá.

– Azaz a következő szezonban is itt játszik?

– A kétéves szerződésben a magam és a klub részéről is van egy opciós rész az első év letelte után. Erről már beszéltünk és mindenki számára kiderült, hogy működik ez a kapcsolat. Igen, maradok.

– Kiegészítő embernek jött, de a meccseken volt, hogy főszerepet is vállalt.

– Nem szeretem ezt a megfogalmazást, hogy kiegészítő ember… A szezon előtt lehet beszélni erről, de menet közben úgyis kiderül, hogy kinek, milyen szerep jut. A kereten belül vagyunk négyen a mezőnyposztokra, s azt gondolom, hogy szépen eloszlanak a játékpercek közöttünk. Nem érzek alá- vagy fölérendelt viszonyokat.

– A MAFC ellen az lenne a meglepetés, ha nem vendégsiker születne. Egyetért a megállapítással?

– Igen, de a mostani MAFC már nem az, amelyik korábban volt. Erősebb csapat és szerintem szombaton nem lesz nagy különbség a csapatok között. A miénk viszont van olyan jó együttes, hogy ne engedjen meg magának egy botlást. Annyit még megjegyeznék, hogy távozott a MAFC éléről a vezetőedzőjük, és újra Garai Péter ugrott be a kispadra. Neki mindig vannak érdekes húzásai, amivel meg tudja zavarni az ellenfelet. Erre is számítanunk kell.