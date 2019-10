Horváth Ádám: Megvan az újabb elsőség

Már eddig is feszített programot mondhat magáénak Horváth Ádám, a fiatal kanizsai motokrosszozó, és még nincs vége a versenyidénynek. Legutóbb Bugyin ünnepelhetett győzelmet.

A Kanizsa Motocross SE 11 éves versenyzője a Bugyin rendezett, 2019. évi CONGEN magyar motokrosszsorozat hat versenyből álló utolsó állomásán vett részt a 65 kcm-es géposztályban. Horváth Ádám 22 pontos előnnyel érkezett az újabb versenyére, most is nyerni akart, és a bajnokjelölthöz méltó motorozást mutatott be. Megérdemelten lett a kupasorozat első helyezettje is.

Horváth Ádám számára már „csak” a magyar bajnokság zárófordulója van vissza, amit október 22-én Ajkán rendeznek. Oda is úgy utazik, hogy az első helyen áll és jó esélye van a bajnoki címre.