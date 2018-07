Horváth Ádám a legjobbak között

Horváth Ádám, a Kanizsa Moto­cross SE ifjú versenyzője végül eljutott a csehországi Loketbe, ahol a juniorok 65 köbcm-es és 85 köbcm-es Európa-bajnoki döntőjét rendezték meg az MX2 és az MXGP világbajnoki futamaival párhuzamosan.

A még mindig csak 10 esztendős Horváth Ádám eredményeiről lapunk hasábjain többször beszámoltunk, így azokról az Európa-bajnoki zónaversenyeken elért helyezésekről is, melyekkel biztosította részvételét a sorozat csehországi Európa-bajnoki döntőjében. Magyarországot ezen a versenyen a 85 köbcm-es kategóriában hárman képviselték, míg a 65 köbcm-esek között Horváth Ádám és egy társa indult. Korosztályos Euró­pa-bajnokságról lévén szó, tudni kell, hogy a kanizsai motoros tízévesen a 11–12 évesek kategóriájában vívta ki az Eb-döntőn való indulás jogát.

Számára ez a volt az első alkalom, így az ismeretlen körülmények és a tízezer néző előtti versenyzés amennyire felemelő, annyira szokatlan is volt számára. Horváth Ádám versenye pedig nem sikerült tökéletesre, de csalódásra sincs oka. Európa több száz motokrosszosa közül került be a legjobb 40 közé, s az első futamban 26. tudott lenni. A második előtt aztán hatalmas eső áztatta el a pályát, így az ilyenkor használatos fémlemezekről kellett elstartolni. A kanizsai fiú még nem volt ilyen helyzetben, szerencsétlenségére elcsúszott, és a motorja kereke is beszorult két fémlap közé. Mire „kiszabadult” a mezőny már bő fél kört megtett, de keményen motorozva a futam végére (8 kör) sikerült utolérnie őket, sőt, még előznie is, így ebben a futamban 34. lett, összesítésben pedig 36. helyen zárt. Technikai sportágról van szó, ami sokszor űz tréfát a versenyzővel, Ádám pedig olyan fiatal, hogy bőven lesz alkalma hasonló via­dalokon részt venni.

Ráadásul a Loketben átélt élmény sem volt akármi, hiszen a szakág és a sportág legjobbjaival találkozhatott. Idehaza pedig az egyik sportcsatorna révén bárki láthatta az MX2 és az MXGP vb-futam élő közvetítésében, hogy milyen fantasztikus a hangulat egy ilyen seregszemlén.

A Horváth Ádám családjától kapott megerősítés szerint az ifjú nemhogy pihenni fog, hanem tovább készül (azért egy kis nyaralás belefér…), hiszen augusztus végén kezdődnek az újabb versenyek. Lesz köztük Szlovák Kupa-, és Magyar Kupa-futam, de horvát–szlovén bajnokság is, majd zárásként az idei országos bajnokság záróversenyei Kaposváron, illetve Monoron.

Horváth Ádám és az őt segítő csapat sok tapasztalatot szerzett Loketben, az ifjú kanizsai reménység pedig nagy élményekkel gazdagodhatott. Hogy mást ne említsünk, a motokrossz jelenlegi több sztárjával is készített közös képet. Jövőre ismét nekivág az Eb sorozatának, talán már egy erősebb motorral és persze egy évvel idősebben és sok tapasztalattal felvértezve.