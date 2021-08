A Teskánd, a Nagykanizsa és a Zalaszentgrót bejutott a legjobb 64 csapat közé – frissítve

A szombaton pályára lépett midndhárom zalai labdarúgó csapat sikerrel vette a MOL Magyar Kupa második fordulós mérkőzését és már készülhet a harmadik fordulóra a legjobb 64 között.

Kadarkút VSK – FC Nagykanizsa 0-4 (0-2)

Kadarkút, 200 néző. Jv.: Kovács J. Z.

FC Nagykanizsa: Borsi – Pál D., Bagó Be., Major, Balogh F. – Talabér (Péntek, 60.), Szabó P. (Nikics, 78.), Bohata – Vlasics (Horváth B., 73.), Török (Tóth G., 60), Lőrincz (Kobra, 60.). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Török (27., 57.), Lőrincz (32.), Kobra (68.)

Az FC Nagykanizsa elkerülte volna a szintén a harmadik vonalban szereplő Kozármisleny „példáját”, mely legénység bizony a labdarúgó MK előző körében „elhasalt” a kadarkúti futballpályán. Zalai részről fontosabb, hogy a kanizsai szakvezető, Koller Zoltán alaposan megkeverte a lapokat, s nem titkoltan törekedett arra, hogy már a jövő szerdai bajnokit is szem előtt tartsák, ugyanakkor a kupaporondon is behúzzák a kötelezőt. Egy ideig nem találták a fogást a nagykanizsaiak a hazaiakon, ugyanakkor amint kikristályosodni látszott, hogy a vendéglátókat féken lehet tartani, az első gól szerepe lépett elő igazán fontossá. Ez Török Milán révén a 27. percben meg is született, attól kezdve Talabér Attiláék megszabadulhattak az esélyesség terhétől és rá öt percre rá is rúgták az elsőre a második találatukat. Nem pihent rá a kétgólos előnyre sem az FCN, ami a további góljaik számában is megmutatkozott.

Emellett a dél-zalaiak mondhatni még ügyeltek arra is, hogy ne legyen „megalázó” a látogatásuk, viszont éreztessék, hogy mégiscsak osztálykülönbség van köztük és a lelkesen küzdő házigazda kadarkútiak között.

Koller Zoltán: „Amit elterveztünk, az történt, végig kézben tartottuk a mérkőzést, ráadásul sérülés nélkül le tudtuk hozni a találkozót. A meccsen azokat is tudtuk játszatni, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, míg a többiek picit többet pihenhettek.”

Perbál SC – Technoroll Teskánd 1-4 (1-3)

Perbál, 150 néző. Jv.: Kakuk.

Teskánd: Pergel D. – Simonfalvi, Nagy T., Bolla – Molnár A. (Szabó B.), Hetesi, Major (Bedő), Nagy R. – Bontó (Nagy M.), Pergel B., Bailo. Edző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Horváth P. (1.), illetve Pergel B. (24., 43.), Bailo (34.), Hetesi (74.).

A pest megyei II. osztályban érdekelt Perbál az első támadását gólra váltotta és a Teskándnak kellett egy kis idő, hogy rendezze sorait. Az első negyedóra után viszont már abszolút a zalaiak irányítottak, amit jelez a harminc perc alatt elért három gólja is. A második félidőben bátrabban futballozott a Perbál, hiszen nem volt már veszíteni valója, így a Teskánd még rátett egy góllal az eredményre és ha a hazaiak kapusan nem véd annyira jól, a különbség lehetett volna nagyobb is. A Teskánd biztosan jutott a legjobb 64 közé.

Pergel Attila: „Egy jó játékerőt képviselő ellenfelet győztünk le. Szeretném megköszönni azon szurkolóinknak a buzdítást, akik elkísérték a csapatot erre az idegenbeli találkozóra is.”

Zalaszentgrót VFC – Tihany FC 3-1 (1-1)

Zalaszentgrót, 200 néző. Jv.: Bana.

Zalaszentgrót VFC: Tóth Zs. – Buzási, Csik (Lampert), Horváth D. (Gájer F.), Pődör – Iberhart, Ferenczi D., Horváth B., Penczák – Tóth D., Gájer P. (Fábián). Edző: Jankovics Péter.

Gólszerzők: Tóth D. (35.), Ferenczi (62.), Iberhart (95.), illetve Barcza (23.)

A Veszprém megyei I. osztályban szereplő Tihany FC szerzett vezetést, amire érkezett a hazai válasz, ám a félidőben nem esett több gól. A kiegyenlített erők meccsét hozó találkozón közben a sárga lapok is rendesen „potyogtak”, aztán vezetést szerzett a Zalaszentgrót. A továbbjutást viszont csak a hosszabbításban biztosította be, de a lényeg a továbbjutás és a ZVFC is készülhet a következő körre.

Semjénháza SE- VSK Tököl 1-5 (0-2)

Semjénháza, 150 néző.

Jv.: Takács R. L.

Semjénháza SE: Szakmeiszter Á. (Earles Matthew Steven, 88.), Kovács P., Kapuvári, Schuller, Bakos, Balogh P., Horváth P., Csongor (Horváth M., 88.), Szilágyi (Molnár R., 66.), Pápai, Kőrösi D. Edző: Kovács Imre.

Gólszerzők: Schiller (54.), illetve Árkocsevics (36.), Barizs (45.), Bányai (49.), Nagy-Jáger (72.), Sipos (86.).

Nem a legjobb előjelekkel készülhetett az MK-mérkőzésre a Semjénháza, hiszen a hétvége „elején” igazából 8-9 játékosa volt hadra fogható. Az előző fordulóban a Tököl a Szepetneket búcsúztatta, és az első félidő hajrájához közeledvén szerezték meg a vendégek a vezetést az addig is stílusosan focizó hazaiak ellen, s ha nincs a Pest megyeiek szünet előtti gólja, talán máshogy indulnak a továbbiak. Így azonban a második játékrész elején esett harmadik vendéggól elég sok mindent, pontosabban a továbbjutást el is döntötte. Ezt követően szépíteni tudott a Semjénháza, de azután még kétszer volt eredményes a Tököl. Az MK 64 csapata között már ott lesznek az NB I. és az NB II. szereplői is, a 3. forduló sorsolását csütörtökön rendezik.