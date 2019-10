Hiába újoncok, jó csapat érkezik szombaton

A labdarúgó NB III Nyugati csoportjának küzdelmeiben az FC Nagykanizsa ezúttal szombaton 14.30 órától hazai környezetben a VLS Veszprém legénységét látja vendégül. Ugyancsak szombaton, a Hévíz SK a BKV Előre otthonába utazik.

A Nagykanizsa ezúttal nem a megszokott vasárnapi időpontban (sportműsorunkban vasárnapra írtuk a meccset), hanem szombaton játszik hazai pályán. A táblázaton ötödik kanizsaiak a 8. helyezett Veszprémet fogadják. A Magyar Kupában három hete csak nagy küzdelemben tudták a dél-zalaiak legyőzni a szombati vendéget.

– Annak ellenére, hogy a közelmúltban továbbjutottunk ellenük az MK-ban, biztos vagyok abban, hogy nehéz dolgunk lesz – fogalmazott az FCN vezetőedzője, Barna László. – Azt hiszem, akkori kupatovábbjutásunk utólag azért is értékelődött fel, mert a legutóbbi fordulóban az akkor még éllovas III. Kerületet verte meg a Veszprém. Ahogy korábban is mondtam, jó csapat a veszprémi, ezt most szintén el kell ismernünk, és ezért is jönne jól számunkra szurkolóink támogatása a lelátókról. Mindent megteszünk azért persze, hogy ismét győzzünk, és biztos vagyok abban, hogy jó meccsre lesz kilátás.

A sereghajtó Hévízre nem vár könnyű feladat, hiszen a BKV Előre vendége lesz, amely erős középcsapatnak számít. A zalai fiatalok számára továbbra is az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy döntő pillanatokban ne hibázzanak.