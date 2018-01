Hiába a remek kezdés, ZTE KK-vereség Kecskeméten

A férfi kosárlabda NB I A-csoport 14. fordulójának nyitó mérkőzését a Zalakerámia-ZTE KK játszotta, amely Kecskeméten lépett pályára péntek este. A ZTE KK álomszerűen kezdett, vezetett 21 ponttal is, de a második félidőben a házigazda jobb volt és nyert.

Kecskeméti TE-Duna Aszfalt–Zalakerámia-ZTE KK 85-75 (17-33, 26-15, 18-12, 24-15)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, 700 néző. Jv.: Papp, Praksch, Pozsonyi.

Kecskemét: Pongó M. 19/9, Thompson 16/3, Derasimovic 18, Karahodzic 8, Dramicanin 9. Csere: Wittman 13/6, Horváth K., Molnár M. Vezetőedző: Forrai Gábor.

ZTE KK: Kinney 13/6, Vaughn 7, Benke 20/3, Szabó Zs. 4, Radic 16. Csere: Mohácsi 5/3, Horváth Á. 5/3, Kis R. 5/3. Vezetőedző: Bencze Tamás.

A bajnokság nyitófordulójában elszenvedett 91-60-as győzelem, illetve vereség emlékével készült a két csapat a találkozóra. A kellemesebb „oldala” ennek a kecskemétieknél volt, de ennyit a múltról. A ZTE KK a visszavágás reményében utazott el, és a kezdésére nem lehetett panasz (6-13). Ám összeszokott társaság a Kecskemété (Djerasimovic, Karahodzic, Pongó M.) és ott volt még Dramicanin is, aki bárhonnan veszélyes. De ez sem volt elég, Benkét nehezen tartották, a ZTE játékosa igencsak elemében volt. Elsősorban az ő kosarainak is köszönhetően már 17 ponttal vezetett a vendégcsapat (13-30). A ZTE szempontjából az első negyed álomszerűen ért véget, hiszen 33 pontot ért el, de az várható volt, hogy ezt a ritmust nehezen lehet majd tartani. Később hazai oldalon Derasimovic kezdett el eredményes lenni, a hazaiak Benkére már nagyon figyeltek, de ott volt Radic, aki nem nagyon hibázott (16. p.: 28-46). Viszont egyre kevesebb lett a tiszta helyzet a zalaiaknál, a kecskemétiek összeszokottságát pedig nem véletlenül említettük. Mert nem az a csapat, amely akár húsz pontos hátrányban is kapkodni, pánikolni kezdene. A KTE a félidő végére visszajött tíz ponton belülre, és az egerszegiek távoli kísérletei kimaradtak. Thompson két, utolsó perces távolijával pedig a Kecskemét megérkezett a ZTE nyakára (43-48).

Nem volt bátorság kijelenteni, hogy innentől már egy új meccs kezdődik. A ZTE KK mintha elbizonytalanodott volna attól, hogy a Kecskemétnél szinte minden bement, így Thompson büntetőivel egyenlített a KTE (51-51), amikor viszont Radic mindkét dobását kihagyta… Így már teljesen nyílt volt a találkozó, továbbra is nagyobb határozottság kellett volna a zalaiaktól, ami viszont hiányzott. Eladott labdák, rossz megoldások voltak ekkor jellemzők a ZTE KK játékára, de az is igaz: a Kecskemét már sokkal keményebben védekezett, mint az első félidőben. Az utolsó tíz perc 61-60-as hazai előnnyel indult, de nem kellett sok idő, hogy öt pont legyen a különbség (67-62). A Kecskemét csapatában több kiegyensúlyozott teljesítmény akadt (Derasimovic, Dramicanin), ugyanakkor a zalaiaknál hullámzóan teljesítettek a játékosok. Azon lehetett vitatkozni, hogy Radic-ot minden esetben szabályosan fogták-e, de összességében a mérkőzés második felében jobban játszott a házigazda. Wittmann hármasával a 36. percben már 75-66-ra vezetett a KTE, jött az egerszegi időkérés, majd Kinney egy hármassal faragott a hátrányból. Egyedül Benke volt a zalaiak közül, aki folyamatosan tudott segíteni együttesén, de ezen az estén egyedül maradt ezzel. A 38. percben, 78-72-nél még semmi nem dőlt el, de amikor Pongó utolsó másodperces kosara bement, majd Szabó hármasa a másik oldalon kimaradt (80-72), már messze került a győzelemtől a ZTE KK. Győzött a Kecskemét, amely sokkal kiegyensúlyozottabban játszott, nagy hátránya birtokában is tudott újítani és az is döntött: a kritikus pillanatokban a hazaiaknál higgadtabb és pontosabb megoldások születtek. A ZTE KK ezzel együtt sajnálhatja az esélyt, amit végül elszalasztott..