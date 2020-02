Hiába minden, győzött a Honvéd...

Szombaton a fővárosban vendégeskedett a ZTE FC NB I-es labdarúgó csapata, amely az OTP Bank Liga 20. fordulójában a Budapest Honvéd vendége volt. A házigazda az egerszegiek ellen érvényesítette a papírformát és 2-0-ra győzött.

Budapest Honvéd – ZTE FC 2-0 (1-0)

Budapest, Új Hidegkúti Stadion, 2246 néző. Jv.: Erdős (Georgiu, Huszár).

Bp. Honvéd: Tujvel – Ikenne-King, Kamber, Batik (Kálnoki-Kis, 21.), Hidi, Lovric – Aliji – Kesztyűs (Uzoma, 85.), George (Nagy G., 58.), Moutari – Lanzafame. Vezetőedző: Giuseppe Sannino.

ZTE FC: Demjén – Bolla, Szépe, Lesjak, Gergényi – Kocsis – McWoods, Katelaris, Ostrek, Barczi (Stieber, 62.) – Ikoba (Bobál G., 76.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Gólszerző: Kálnoki-Kis (43.), Lanzafame (91. – 11-egyesből).

Sárga lap: Lovric (37.), illetve Gergényi (24.), Katelaris (69.), Kocsis (72.).

A tavasszal lejátszott első három mérkőzésén mindössze egy pontot szerző ZTE FC a Bp. Honvéd vendége volt szombaton, amely szintén nem nyert mérkőzést az idén: két döntetlen és egy vereség volt a szombati találkozóig a mérlege. Az egerszegiek kezdőcsapata a szerdaihoz hasonlóan sok újdonsággal szolgált, hiszen öt, addig kihagyhatatlan játékosa sem kezdett. Bobál Dávid sárga lapok miatt hiányzott, Stieber Zoltán, Nikola Mitrovic, Radó András és Bedi Bence pedig kispados volt.

Az egerszegi együttest most is sokan kísérték el a fővárosba, a biztatásra nem lehetett panasz, de a Honvéd vette át azonnal az irányítást. Többet támadott a házigazda, fölénybe került, de a ZTE jól védekezett. Kellett is ez, hiszen folyamatosan érkeztek a labdák Demjén kapuja elé. Az egerszegieknél először volt kezdő a télen érkezett Stjepan Ostrek, aki a 19. percben szerencsétlenül ütközött Batik Bencével, akit bokasérülés miatt korán le kellett cserélni. A félidő közepén a ZTE FC kezdett éledezni és több jó támadást vezetett. A 24. percben például kétszer is Ikoba kerülhetett volna jó helyzetbe, de mindkétszer tisztáztak előle. A Honvéd sem állt vissza, a 30. percben Ikenne-King jobb oldali lövése alig ment mellé, majd később Moutari lőtt az oldalhálóba. A 43. percben jobb oldali szöglethez jutott a Honvéd, amit elsőre hárított a zalai védelem, de a labda Moutarihoz került. A légiós kapu elé visszatett labdájába Demjén még beleért, de az ötösön belül helyezkedő Kálnoki-Kis egy lépésről a kapuba pofozta a labdát, amivel megszerezte a vezetést a házigazda, 1-0.

A szünetben cserélt Dobos Barna, a ZTE FC vezetőedzője, aki McWoods helyére Radó Andrást küldte a pályára. A játék képe nem sokat változott az első félidőhöz képest. A ZTE FC próbált szervezetten játszani, a Honvéd viszont magabiztos volt és nem sokat kockáztatott. Annyit viszont mindenképpen, hogy a gól benne volt a játékában. A 62. percben Moutari átadása után az előtte csereként beálló Nagy Gergő szépen vette át a labdát a tizenhatoson belül, 14 méterről lőtt és a léc alá tartó lövést Demjén ütötte szögletre. Időközben Stieber Zoltán is beszállt a játékba, aki Barczit váltotta. Az egerszegiek támadtak az egyenlítésért, de folyamatosan ügyelnie kellett, hogy nem kontrázza meg a házigazda. Helyzet viszont egyik oldalon sem akadt, érkezett a pályára Bobál Gergely és a szándék egyértelműnek tűnt. A ZTE egy friss embert (egy támadót) küldött pályára, hátha ő helyzetbe kerül. A 80. percben éppen ő kapott jó labdát, de Tujvel védett. Az idő haladtával kezdett úgy tűnni, hogy az egy gól eldönti a három pont sorsát, ugyanis a zalaiak támadásaiban nem volt annyi erő, hogy komolyabban próbára tegyék a házigazda védelmét. A 90. percben aztán Kamber indított egy ellentámadást, aminek a végén Moutari tört be a 16-oson belülre, Szépe akasztotta a lábát, ami büntetőt ért. A tizenegyest Lanzafame végezte el, aki félmagasan lőtt a kapuba, 2-0.

A ZTE FC kikapott, de megint elmondható, hogy játékban felvette a harcot a házigazdával. Gólt viszont nem tudott lőni, ami döntőnek bizonyult. A Bp. Honvéd érvényesítette a papírformát.