Hévízi siker a szezon első zalai rangadóján

A 3. fordulóban hévízi sikerrel ért véget a szezon első zalai rangadója a női kézilabda NB II.-ben. A férfiaknál a Tungsram minden vendéggólra legalább hárommal válaszolt.

Nők, Délnyugati csoport:

Hévíz SK–Tungsram SE Nagykanizsa 24-20 (15-12)

Hévíz, zárt kapuk mögött. Jv.: Antal, Antalné.

Hévíz: Molnár – Novikova 4, Burghardt V. 5, Holczbauer 3, Penzer 1, Burghardt L. 7, Horváth I. 3. Csere: Bán-Farkas (kapus), Balogh B. 1, Lázár, Holczer, Pesti. Edző: Kissné Gliba Adrienn

Nagykanizsa: Csiszár – Szmodics V. 3, Füstös 1, Szmodics D, Zvolenszky 9, Szabó E.5, Raczkó 1. Csere: Tóth V. (kapus), Janzsó1, Csivre E.,Csivre V., Horváth A., Czinderi, Kovács D., Ács. Edző: Baranyai Zsolt.

A zalai rangadón a kanizsaiak kezdtek jobban, és a hazaiaknak gondot okozott, hogy kettős emberhátrányba kerültek (9-9). A folytatásban a Hévíz átvette az irányítást és végig dominált, de a vendégek tartották magukat 2-3 gólos hátrányon, köszönhetően főleg Zvolenszkynek, aki 22 perc alatt 7 gólt lőtt. A házigazda a második félidő elején egy 4-0-ás sorozattal tulajdonképpen eldöntötte a pontok sorsát (38. p.: 19-12). A fürdővárosiaknál jól sikerült Lázár Réka bemutatkozása. A látottak alapján az eredmény reális.

Döntőnek bizonyult, hogy vendégeknél 1-2, míg a hévízieknél több emberen múlt az eredményes védekezés és támadás, illetve jelentős volt a különbség a kapusok védési hatékonyságában (55 illetve 38 százalék). Mindkét csapat jobb teljesítményt nyújtott, mint az egy évvel ezelőtti találkozásuk alkalmával.

Jók: Molnár (a mezőny legjobbja), Burghardt V., Burghardt L., Novikova illetve Csiszár, Zvolenszky, Szabó E.

Egerszegi KK–Marcali VSZSE 25-33 (11-18)

Zalaegerszeg, 50 néző, Jv: Szászfai, Tasnádi.

EKK: Becze – Pem 1, Csata 12, Balogh 1, Borbély 3, Jager 1, Major. Csere: Bödör (kapus), Gotthárd 7, Marton, Góth, Bogár. Edző: Csatáné Balogh Beatrix.

Jól kezdett a hazai csapat, Becze Tünde hatékonyan védett, a társak pedig jól védekeztek. A 20. percig szoros volt a mérkőzés. A félidő hajrájában védekezésben és támadásban is többet hibázott az EKK és hét góllal elléptek a somogyiak. A második félidőben fokozatosan tovább növelte előnyét a Marcali, már csak a különbség volt kérdéses.

Csatáné Balogh Beatrix: „Egy jó csapat ellen sok hibával játszottunk. Az első félidőben még tudtuk valamelyest tartani a lépést ellenfelünkkel, a másodikban már az történt, amit a Marcali akart. Egy hét szünet után Veszprémbe utazunk, remélem addig sikerül többet együtt gyakorolnunk.”

Férfiak, Délnyugat:

Tungsram SE Nagykanizsa–Satelit SE Somogytarnóca 45-14 (21-6)

Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Jv.: Rozina, Ujvári.

Tungsram: Szabó M. – Jónás 10, Péter B. 7, Csalló 2/2, Hári 2, Vadász 6, Kisgéczi 7. Csere: Nagyvizeli (kapus), Hegedűs 1, Balogh P. 9, Kiss G. 1. Játékos-edző: Csalló Ádám.

A kanizsai kezdőcsapatot alaposan felforgatta a játékos-edző Csalló Ádám, aki ezúttal maga is beszállt a mérkőzésbe. Tehette, hiszen kissé foghíjas volt ezúttal a keret, ugyanakkor a sereghajtó ellen a kísérletezés is belefért a taktikába. A papírforma kimondottan lehetőséget biztosított erre, és az esélyek tükröződtek is a mérkőzés során: a kanizsaiak gyorsan igyekeztek ellépni ellenfelüktől. Az első harminc perchez hasonlóan ugyanolyan egyoldalú lett a második felvonás is, a hazaiak sorra érték el találataikat, s a mezőnyjátékosok közül mindenki feliratkozhatott a gólszerzők listájára. A góltermés és a nagy különbségű siker jól jött a jövő vasárnapi rangadó előtt, amikor a Kanizsa a három meccs után szintén hibátlan Mecseknádasdhoz látogat.

Jók: az egész kanizsai csapat.