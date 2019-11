Hévízi érmek és bajnoki mérkőzések

A vecsési Káposzta Kupa asztalitenisz versenyen a Hévíz SK sportolói is asztalok mellé álltak és több korosztályban is dobogóra állhattak. A hévíziek bajnoki találkozókat is vívtak, de ezúttal nem termett babér a számukra.

Az NB I Nyugati-csoportjában szereplő Hévízt két serdülő és két felnőttjátékos képviselte, három arany- és bronzérmet, valamint egy ezüstöt szereztek. Eredményeik. Serdülők. Fiúk: 2. Hóti Péter. Leány: 3. Fehér Dorina. Vegyespáros: 3. Fehér–Hóti. NB-s kategória. Férfiak: 1. Dohnál Gábor, 3. Nyírő József. Férfi páros: 1. Dohnál–Nyírő. Vegyespáros: 1. Nyírő József–Turner Andrea (Kaposvári AC). Ezt követően bajnoki találkozókon szerepeltek a hévízi asztaliteniszezők. NB I Nyugati-csoport: Hévíz SK–PTE PEAC Kalo-MÉH II. 5:9

Győzött: Nyírő, Pálfi, Dohnál, Tóth T. és a Dohnál – Nyírő páros.

A fiatal, de annál erősebb vendégek nyertek. NB-II Dél-Nyugati csoport: Gyenesdiás–Honvéd Szondi SE 7:11

Győzött: Barabás 3, Benák 2 és a Benák – Kovács R., Barabás – Bontó párosok 1-1.

A vendégek jobban tudtak koncentrálni, mint a hazaiak, így megérdemelt volt a sikerük.