Hetyei Nóra, a Keszthelyi Kiscápák SE úszója is ott lesz az EYOF-on

A serdülő korú úszók kecskeméti országos bajnoksága után eldőlt, hogy a Keszthelyi Kiscápák SE versenyzője, Hetyei Nóra is helyet kap a magyar csapatban a július végi, Bakuban rendezendő Európai Ifjúsági Olimpián.

A Kecskeméten megrendezett serdülő ob-n, melyen 81 egyesület közel ötszáz úszója vett részt, Hetyei Nóra két aranyérmet is szerzett, ami mellett még három ezüstöt is begyűjtött. Továbbá egy bronzot is, amit a Kiscápák SE váltójával szerzett. A keszthelyiek tehetsége a két aranyát 50 és 100 m mellen szerezte meg, 100 m háton, 200 m mellen és 200 m vegyesen pedig a dobogó második fokára állhatott fel. Örömteli a Kiscápák SE váltóban elért érmes helyezése. A keszthelyi klub az összesített pontversenyben az 5. helyen végzett.

Az ob után jelölték ki a Bakuban rendezendő Európai Ifjúsági Olimpián (EYOF) szereplő magyar csapatot. Hetyei Nóra egyéniben 200 m mellen képviseli majd a magyar színeket, továbbá két váltóban szerepelhet. Mint korábban megírtuk, az egerszegi EuropTec ZÚK versenyzője, Betlehem Dávid is ott lesz Bakuban, aki a kecskeméti ob-n a legeredményesebb fiú versenyzőnek bizonyult, és három aranyérmet (400 m gyors, 800 m gyors, 1500 m gyors) szerzett.

A sikeresen szerepelt keszthelyi versenyzőket Csala Tamás edző készítette fel.

A Keszthelyi Kiscápák SE versenyzőinek A döntős helyezései. Aranyérem: Hetyei Nóra 100 m mell (1:12,22), 50 m mell (32,85). Ezüstérem: Hetyei Nóra 100 m hát (1:04,68), 200 m mell (2:38,05), 200 m vegyes (2:18,49). Bronzérem: 4×100 m lány vegyes váltó (Hetyei Nóra, Tóth Luca, Nett Vivien, Dávid Virág) 4:28,95. 6. helyezés: Hetyei Nóra 200 m hát (2:21,50).

B döntős helyezések. 11. hely: Dávid Virág 200 m mell (2:46,87). 13. hely: Dávid Virág 200 m vegyes (2:28,44). 15. hely: Tóth Luca 200 m mell (2:50,26).