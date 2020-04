Hetvenéves lett Gellei Imre, aki a Haladástól az NB I-en át eljutott a szövetségi kapitányságig

Március 27-én töltötte be 70. életévét Gellei Imre egykori első osztályú labdarúgóedző és szövetségi kapitány – dr. Iglódi Endre írása.

Gellei Imre Badacsonytomajon született 1950-ben. A TFSE csapatában magam is tapasztaltam ellenfélként rendkívüli gyorsaságát, az egyetem-főiskolai válogatottban is szerepelt. Közel fél évszázada keszthelyi lakos, a VSZK testnevelő tanára volt, majd 1977 nyarától a nagy álmokat szövögető Keszthelyi Haladás edzője lett. 1978-ban osztályzót játszhatott csapatával az NB II-be jutásért, de akkor nem jártak sikerrel. 1980 nyarán a Haladás Zala megyei bajnoki címet szerzett, és egy tavaszi bajnokin még Gellei is pályára lépett néhány perc erejéig. Az osztályzón pedig Répcelakon július 1-jén (11-es rúgásokkal) a Balaton fővárosának történetében először az NB II-be lépett a Haladás.

Ott három éven át vezényelte a vele hasonló korú Nagy III. Jánost, Antoni Jánost, Kovács Lászlót, Galántai Tibort, Englóner Lászlót, Kanász Józsefet, Németh Györgyöt, Topor Antalt, Nagy Tamást, remek pedagógiai érzékkel. Az első esztendő mind a 38 mérkőzésén Bogáti, Simon, és a kétszer is gólkirály Rácz László alkotta a csatársort. Újoncként bronzérmet szerzett, majd 4. lett a csapat, mely az egycsoportos NB II-ben szerepelve hazánk 25 legjobb gárdája közé tartozott. Törekedtek a látványos és gólgazdag támadójátékra: Gelleivel 106 bajnoki meccsen 187 gólt szerzett az együttes. Edzősége idején folyamatosan 3500 néző körül volt a látogatottság a Balaton-parti pályán, a Tapolca és a Nagykanizsa elleni rang­adókat 5-5000 ember látta.

Első osztályú csapathoz távozott Keszthelyről 1983-ban. De csak rövid időre, ugyanis 1987 nyarán 7 év után kiesett a Haladás az NB II-ből, és visszahívták, hogy juttassa vissza az együttest a másodosztályba. Így is tett. 1988 nyarán szintén osztályzó mérkőzés után (2-1 az Ajkai Hungalu ellen) a Galántai Tibor, Sebestyén Péter, Kiss János, Fonnyadt Zsolt fémjelezte csapatot a második vonalba vezényelte.

Sikeres évei voltak az élvonalban Zalaegerszegen, Siófokon, Győrött, az MTK-nál, a Ferencvárosnál, Pakson, illetve a Vasas élén. 534 NB I-es mérkőzésen ült a kispadon, majd az edzői pálya csúcsára jutott, amikor 2000-től az utánpótlás- és az olimpiai válogatott szövetségi edzője lett, 2001. szeptember 5-től 2003. december 31-ig pedig a szövetségi kapitányi tisztet töltötte be. A magyar válogatottat 23 mérkőzésen vezette. Az Euró­pa-bajnokságra nem sikerült kijutni, mert 2003 őszén kikaptunk Lettországtól.

Kapitánysága alatt vált a válogatott stabil tagjává Gera Zoltán és Szabics Imre, akik később a top bajnokságokban is sikeresek voltak.

Gellei Imre Keszthely legeredményesebb labdarúgó szakvezetője. Szövetségi kapitány társai közül a ’60-as években Keszthelyen volt edző Mezey György, valamint a ’80-as években a Haladást vezette a jelenleg is a városban élő Szőcs János is. Gellei Imre Keszthely Magisztrátusának tagja, jelenleg is a magyar labdarúgásért tevékenykedik az MLSZ szakmai bizottságában.