Hetedik helyezés, parádés Babati-gól, Radó a gólkirály – a szezonzáró meccs összegzése

Szombaton eljött a zárás ideje a labdarúgó NB I-ben, amely a 33. fordulóhoz érkezett. A bennmaradást kiharcoló és a 7. helyen záró ZTE FC tavaszi sorozatához méltó mérkőzésen játszott döntetlent a már ezüstérmes MOL-Fehérvár FC-vel. Babati Benjamin olyan gólt lőtt, ami a szezon és az év gólja is lehet, és tényleg volt mit ünnepelni a ZTE-stadionban, hiszen a gólkirályi cím is Egerszegre került Radó András jóvoltából.

A találkozó előtt több bejelentést is tett a klub: a csapat két védője, Zoran Lesjak és Bobál Dávid újabb kétéves szerződést kötött a ZTE FC-vel. Kettejük mellett két új igazolást is bejelentettek. A gólerős Zimonyi Dávid az NB III-as Lipót SEtől érkezik a kék-fehérekhez, a montenegrói Bojan Sankovic pedig a kazah Irtysh Pavlodar csapatában játszott legutóbb, ám 2013-tól idén januárig volt az Újpest játékosa, és 132 NB I-es mérkőzés áll a háta mögött.

A lelátók szépen megteltek a ZTE-stadionban, az ünnepi keretek tehát adottak voltak, a Fehérvár viszont kissé ünneprontó lett az elején. A 4. percben Bamboye fejjel előzte meg Bollát a felezővonalnál és megindult a bal oldalon. Külsővel a mélységből érkező Hodzicnak passzolt, aki elvitte a labdát Demjén mellett, és az ötös sarkától a kapuba passzolt, 0-1. Az egerszegiek támadtak, a Fehérvár FC pedig a 8. percben csaknem megduplázta az előnyét, amikor Hodzic a jobb oldali kapufát találta el. Mozgalmas volt a mérkőzés, mindkét csapat gólra törően játszott, a közönségnek ez tetszett, a 41. percben pedig Mitrovic 19 méterről a bal oldali kapufát találta el.

Minden ott folytatódott, ahol abbamaradt, a ZTE-nek két ígéretes lehetősége is kialakult, míg a másik oldalon Futács hagyott ki két ziccert is. A 83. percben a meccs jelenete következett, ami lehet akár az év gólja is! Babati Benjamin a saját térfelén szerzett labdát, megindult előre és a felezővonalat átlépve, a félpályáról gyönyörűen emelt a kapuba a tehetetlen kapus felett, 1-1! A közönség tombolt, de joggal, hiszen ez olyan jelenet volt, amit a világon mindenütt ünnepelnének! Az utolsó tíz perc igazi futballt hozott helyzetekkel. A ZTE akár a győztes gólt is megszerezhette volna, de Mitrovic a 91. percben ismét a kapufát találta el. A közönség hálás volt ezért, a klub pedig a bennmaradást kiharcoló együttes tagjait a pályára szólítva ünnepelte. És valóban, micsoda tavaszi menetelés volt ez, amit a ZTE FC véghezvitt! Babati Benjamin gólja pedig biztosan sokáig téma lesz, mert megérdemli. A mérkőzés végén odament Kovács Dánielhez, a Fehérvár FC kapusához, akivel megölelték egymást, hiszen Kovács négy éve a ZTE FC keretének a tagja volt. De mit mondtak egymásnak?

– Daninak ez volt az első meccse az NB I-ben, és azt mondta, jól „megmértem” ezzel a góllal, de én azt mondtam neki: jobb ez így, mintha egy potyagólt kapott volna – árulta el Babati Benjamin a találkozó másnapján. – Amikor labdát szereztem, megfordultam, és láttam, hogy a kapus kissé kint áll, de volt két induló is oldalt. Ez egy ösztönös mozdulat volt, de örülök neki, hogy így sikerült. Annyi gratulációt kaptam, hogy még most sem tudtam mindegyikre válaszolni, de remélem, hogy Radó András nálam is többet kapott. Bármennyire is szép volt a gólom, én jobban örülök annak, hogy Radó lett a bajnokság gólkirálya.

A találkozó után a két edző a következőképpen értékelt.

Márton Gábor: „Noha a bennmaradást már előtte kiharcoltuk, nem volt tét nélküli a találkozó. Az volt a cél, hogy egy ilyen közönség előtt győzelemmel zárjuk le a szezont és szerezzük meg az ötödik helyezést. Itt is, ott is voltak lehetőségek, azt gondolom, hogy a nézők jól szórakoztak. Ahonnan indultunk, ez a csapat és a játékosok óriási tettet vittek véghez a bennmaradással. És ne feledjük, egy olyan bajnokság volt, hogy ha egy győzelemmel kevesebbünk lett volna, akkor ez a mai meccs még nekünk is a kiesés elleni harcról szólt volna. Babati góljára nincsenek szavak, parádés volt.”

Joan Carrillo: „Mindkét csapat számára nehéz volt ez a mérkőzés, hiszen korán, nagy melegben kellett pályára lépnünk. Jól kezdtünk, korán gólt értünk el, és bevihettük volna a második találatot is, amivel lezárhattuk volna a meccset. Az ellenfél játékosa hihetetlen szép gólt lőtt, s el kell ismerni, hogy utána a ZTE-nek volt több lehetősége is. Azt gondolom, hogy két pontot így is bent hagytunk ebben a találkozóban.”

A fehérváriak mesteréhez lapunk kérdése úgy szólt: Bolla Bendegúz és Tamás Krisztián is kölcsönben szerepelt a ZTE FC-ben a Fehérvártól. Kettejükkel kapcsolatban milyen tervek vannak Fehérváron?

– Nézze, ez most még a jövő zenéje – válaszolta Joan Carrillo. -Vannak még más játékosaink is, akik kölcsönben szerepeltek, az ő sorsukkal kapcsolatban egyelőre nincs konkrétum, csak annyi, hogy a szerződésük a klubunkhoz köti őket. Bolla Bendegúz és Tamás Krisztián is remek szezont mondhat magáénak, ezt az egymás elleni meccseinken én is tapasztaltam.