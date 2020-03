Hegedűs Olivér nagy napja

A mérkőzés egészét tekintve a kiélezett küzdelmet hozó első félidőben több helyzet alakult ki mindkét oldalon, a Fehérvár lőtt kapufát is, a második játékrészben viszont kevesebb lehetőség adódott a csapatok előtt. Aztán jött a hajrá, és hazai oldalon érkezett Hegedűs Olivér a pályára. Az egerszegiek 19 éves játékosa a 83. percben remekül tekert középre, ott pedig érkezett Ikoba, aki mindenkit túlugorva fejelt a kapuba. Ezzel a találattal vezetett a ZTE FC, míg a Fehérvár persze próbált egyenlíteni. De a 87. percben Barczi jó cselei után Ikoba belecsúsztatott a labdába, a hosszú oldalon pedig Hegedűs levált a védőkről, és okosan a kapu bal oldalába helyezett.

A vége tehát 2-0, előny a ZTE FC-nél, ami nem kis meglepetés.

A találkozó után természetesen minden Hegedűs Olivérről szólt, akiről csak úgy sütött, hogy szinte el sem hiszi, ami szerda este vele történt.

– Idegenben már pályára léptem a kupában, de ez volt az első alkalom, hogy hazai pályán játszhattam a felnőttcsapatban – nyilatkozta Hegedűs Olivér, aki elárulta: 14 éves koráig az Andráshidában futballozott, onnan került a ZTE utánpótlásába. A Zrínyi-gimnázium idén érettségiző diákja aztán mindkét gól történetét is felelevenítette: – Az első alkalommal volt egy kétes szituáció Radó és a védője között a büntetőterületen belül, de a labda kijött, és a bal oldalon egyedül maradtam vele. Azt láttam, hogy Ikoba érkezik, szerencsére pontos lett a passzom, és vezettünk. A második gólnál sikerült jól átvennem a labdát, és tényleg arra koncentráltam, hogy belőjem. El sem hiszem, ami történt, nagyon örülök.

Meg lehet érteni… Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője pedig elmondta a találkozó után: Hegedűs Olivér a felnőttekkel készül, és mielőtt pályára küldte, csak azt kérte tőle, hogy játsszon bátran. Megtette.

Ami a mérkőzést és a továbbjutási esélyeket illeti, erről a ZTE FC szakvezetője a következőket mondta:

– Ilyen mérkőzés után könnyű értékelni… Ebben az összeállításban talán még nem szerepelt a csapat, de nagyszerűen reagáltak a játékosok. Talán az ellenfél egyénileg jobb játékosokkal állt fel ma is, de mi csapatként nagyon erősek voltunk, és ez volt a siker kulcsa. Olyan helyzetben vagyunk, amikor minden meccsen el kell hinnünk, hogy meg tudjuk csinálni. A továbbjutás nem dőlt el, most is ötven-ötven százalék az esély. Na jó, most már ötven és fél százalék a javunkra…

– Gratulálok a ZTE-nek a sikeréhez, de ha a meccs egészét nézzük, akkor nem volt ekkora különbség. Ám nyert a hazai csapat, s a kettő-null az kettő-null… – ezek pedig már Joan Carrillo, a Fehérvár FC vezetőedzőjének szavai voltak. – Jól kezdtük a meccset, de a második félidőben a ZTE jobb volt. Jó esélyünk volt ma egy jó eredmény elérésére, de nem sikerült, ezért bocsánatot kérek a szurkolóinktól. Nehéz helyzetbe kerültünk, de harcolni fog a csapat. Nem lehetetlen ledolgozni a hátrányt a visszavágón, és a keretben van elég minőség is ehhez.

A visszavágót jövő szerdán 18 órától rendezik meg Székesfehérváron.