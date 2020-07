Házon belül oldják meg a szakmai munkát Hévízen

Röviden már beszámoltunk róla, hogy az NB II Dél-nyugat csoportjában szereplő Hévíz SK női kézilabdacsapatánál edzőváltás történt. Azt, hogy mi áll ennek a hátterében, a távozó Baranyai Norbert mondta el, s kiderült az is, hogy milyen tervekkel várják a zöld-fehérek a következő szezont.

A Hévíz SK 16 mérkőzést játszott le, és a csoportban az utolsó előtti, 11. helyen végzett. Számolgatni persze lehet, hogy hány pont maradt bent a bajnokságban és mire lett volna elég a Tamási KC, a Tungsram SE, vagy épp a Balatonboglár ellen még visszalévő, nyerhetőnek számító találkozók eredménye. Viszont ami már biztos, arról elsőként Baranyai Norbert, a Hévíz SK immár korábbi edzője tájékoztatott minket:

– A következő idénytől Csurgón, a férfi csapat mellett fogok dolgozni. Nagyon szerettem Hévízt, szép emlékekkel távozok, és figyelemmel fogom kísérni egykori játékosaim fejlődését. Sok sikert kívánok nekik – mondta a Hévíz SK női együttesét három évig irányító edző.

– A következő idénytől Gliba Adrienn irányítja a munkát, vagyis edzi a csapatot, aki eddig az ifjúsági csapatot készítette fel – számolt be a változásokról Molnár Anna csapatkapitány. – Tóth László és Burghardt Lukrécia végzik majd az utánpótlás-nevelést. Március közepén az edzések és a mérkőzések számunkra is hirtelen értek véget, így mindenkinek jólesett a közelmúltban az újraindított edzéseken összejönni. Borsi Bianka jelentette be, hogy anyai örömök előtt áll, így vele nem számolhatunk. Új igazolások helyett fiatal, saját nevelésű játékosaink beépítését tervezzük a felnőtt csapatba.