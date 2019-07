Hazatértek az EYOF-ról a zalai úszók

A hét végén Bakuban befejeződött az idei Európai Ifjúsági Olimpia (EYOF), s két zalai sportoló is képviselte hazánkat az eseményen. Mi több, amiről már beszámoltunk, Betlehem Dávid ezüstérmes lett az 1500 méteres gyorsúszásban, így ő éremmel térhetett haza Azerbajdzsánból.

Betlehem Dávid az egerszegi EuropTec-ZÚK kiválósága, aki mellett a Keszthelyi Kiscápák SE úszója, Hetyei Nóra is bekerült az EYOF-ra utazó magyar csapatba. Betlehem Dávid az 1500 méteren 15:15,30 perces idővel lett ezüstérmes, s ő is a korábbi EYOF-csúcson belül úszott, de a horvát Franko Grgic (15:04.75) még jobb volt nála. Horváth Csaba, a ZÚK vezetőedzője elmondta, a horvát fiú az idejével a most zárult felnőtt vb-n az első tíz között végzett volna. Azonban Betlehem Dávid időeredménye is egészen kiváló, hiszen a Bakuban elért idejével a kvangdzsui vb-n 21. lehetett volna, mindössze 16 évesen. Betlehem 400 m gyorson szintén döntős volt, 6. helyezett lett (3:55,51), 200 m gyorson végül tizedikként zárt (1:53,77).

Betlehem Dávid és edzője, Horváth Csaba hétfőn érkezett vissza Magyarországra, de Zalaegerszegre már nem utaznak haza, ugyanis szerdán indulnak a Prága melletti Rasicébe, ahol az idei nyílt vízi ifjúsági Európa-bajnokságot rendezik meg. Betlehem Dávid 7,5 km-en indul és tagja lesz a magyar váltónak is.

– Maximálisan elégedett lehetek Dávid teljesítményével, amit az EYOF-on nyújtott – értékelte tanítványa szereplését Horváth Csaba. – Megdöntötte a korosztályos magyar rekordot 1500 méteren, amit még 2003-ban Kiss Gergő állított fel, s azt hiszem, jó úton haladunk. Budapestről utazunk a nyílt vízi Eb-re, ami szintén egy jó erőfelmérő lesz, s noha Dávid indulhatna az augusztusi ifjúsági világbajnokságon is, ám ezt már nem vállaljuk be, ennyi világverseny ilyen rövid idő alatt már túl sok lenne.

A Keszthelyi Kiscápák SE versenyzője, Hetyei Nóra egyéni csúcsokat úszott számaiban, valamint a magyar váltókkal hatodik és hetedik helyen végzett. A Balaton-partiak tehetsége egyéni versenyszámként a 200 méteres mellú­szásban az elődöntő után a középdöntőben új egyéni csúcsot úszott, és 2:37,34 perces idővel összesítésben a 10. helyet szerezte meg 36 úszó közül. Ez az idő új megyecsúcs egészen a felnőtt korosztályig. Hetyei Nóra tagja volt a 4×100 m-es MIX váltónak (Kós Hubert, Hetyei Nóra, Ugrai Panna, Mészáros Dániel), amely a 6. helyet szerezte meg, majd a 4×100 m-es leány vegyes váltó tagjaként (Ugrai Panna, Hetyei Nóra, Nyírádi Réka, Veress Laura) a 7. helyen végzett, a 100 m mell résztávval segíthette a magyar csapatot. A keszthelyi tehetség a legjobb egyéni eredményét a leány vegyes váltóban úszta, ahol a 1:11,99-es egyéni 100 mell csúcsát megjavította – igaz, repülő rajttal – és 1:10,81-es időt úszott. Edzője, Csala Tamás méltán lehet büszke tanítványa szereplésére.