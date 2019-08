Hazai pályán döntetlent játszott a ZTE FC

Szombaton eljött a hazai bemutatkozás ideje a ZTE FC labdarúgó csapata számára az NB I 2019-2020. évi sorozatában. Az egerszegiek a Puskás Akadémia FC együttesét látták vendégül és döntetlennel zárult összecsapásuk.

ZTE FC – Puskás Akadémia FC 1-1 (1-1)

Zalaegerszeg, 4858 néző. Jv.: Bogár (Georgiu, Szécsényi).

ZTE FC: Demjén – Bolla, Lesjak, Devecseri, Tamás K. – Bedi, Kocsis, Mitrovic (Hudák, 92.) – Radó (Bobál, 81.), Ikoba (Stieber, 52.), Barczi. Vezetőedző: dr. Dobos Barna.

Puskás FC: Hegedüs – Szolnoki, Meissner, Hadziev, Nagy Zs. – Urblik, Van Nieff, Knezevic, Sós (Kiss T., 84.) – Henty (Gyurcsó, 55.), Vanecek (Mebrahtu, 71.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gólszerzők: Radó (43. 11-esből), illetve Vanecek (36.).

Sárga lap: Lesjak (45.), illetve Knezevic (33.), Szolnoki (74.).

Hét évet követően rendeztek ismét NB I-es mérkőzést a ZTE-stadionban, ami érthetően az érdeklődésen is látszott. Szépen gyülekeztek a nézők, s aki csak tehette, fehér felsőben érkezett a stadionba, hiszen a ZTE FC szervezett szurkolói csoportja ezzel a kéréssel fordult a zalai szimpatizánsok felé.

Végül nem került be a ZTE FC kezdőjébe Stieber Zoltán, ám a kispadon ő is ott ült, viszont először kezdett Eduvie Ikoba, aki a legutóbbi, Kaposvár elleni találkozón gólt lőtt. A szombati vendég, a Puskás FC ha nem is egyértelmű esélyesként, mindenesetre jelenleg nagyobb NB I-es rutinnal és magasabbra taksált kerettel érkezett, de a ZTE FC bátran kezdett. A remek hangulatról a szurkolók gondoskodtak és kiegyenlített találkozót láthattunk az első tíz percben. Később már többet volt a vendégeknél a labda, ám a a ZTE harcosan futballozott. Igazából nagy helyzet nem adódott, a ZTE-nek volt két ígéretes megindulása, de végül nem lett ezekből veszély. Aztán a a 21. percben Urblik 20 méteres lövését Demjén csak kiütni tudta, a kipattanót pedig a társak tisztázták. Három perc múlva szép összjáték után újabb Puskás-helyzet következett, ám Henty 14 méterről fölé bombázott. Jött a hazai válasz: a 27. percben Mitrovic bal oldali beadása után Bedi 6 méterről fejelt, ám Hegedüs a kapu bal oldalába tartó labdát ki tudta ütni. Ez is helyzet volt, ám ennél is nagyobbat jegyezhettünk fel a 32. percben. Gyors ellentámadás indult a Puskás kapuja felé, Barczi, a bal oldalról remekül játszott középre, ahol érkezett Radó és a 11-es pontról a kapu közepébe lőtt. Ám hiába ünnepelt az egerszegi publikum, Radó egy leheletnyivel előrébb volt a védők vonalánál, így les miatt érvénytelenítették a találatot. A 36. percben voiszont vezetett a Puskás FC. Henty sarokkal játszotta meg Sós, aki visszagurított, Vanecek pedig 20 méterről középről laposan a kapuba lőtt, 0-1. Két perc múlva labdavesztés után indult a vendégek újabb támadása, Henty lépett ki, 15 méterről tisztán lőhetett, ám Demjén lábbal bravúrral hárított. A ZTE csak egy pillanatra a 42. percben Mitrovic labdája után Radó lőtt 7 méterről, de Hegedüs fölé ütötte a labdát. A sarokrúgás után a visszagurításra Radó érkezett, 14 méterről megtolta a labdát, ám Van Nieff bevetődve eltalálta a lábát. A megítélt büntetőt Radó a jobb alsó sarokba helyezte, 1-1. Ünnepelt az egerszegi publikum és újabb hazai helyzet következett, amikor Barczi tört be a kapu elé, de a visszagurítását kivágták. Ugyan kezezést reklamáltak a hazaiak és a nézők is, hiszen úgy tűnt, hogy az egyik védő kezét eltalálta a labda, ám az a test mellett volt.

Az első félidőben nem unatkoztak a nézők, ez alapján hasonló folytatást ígért a második játékrész is. Az 52. percben aztán óriási taps fogadta a ZTE első cseréjét, hiszen Ikobát az a Stieber Zoltán váltotta, aki egy tíz napja igazolt Egerszegre. A 26-szoros válogatott játékos életében először lépett pályára NB I-es találkozón, hiszen pályafutása eddigi részében külföldi együtteseknél profiskodott. A Puskás FC próbált nyomást gyakorolni a zalaiakra és a vendégeknél is egy hazatérő játékos kapott lehetőséget: a napokban a Hajduk Splittől kölcsönvett Gyurcsó Ádám is pályára lépett. Az 56. percben ismét egy gyors és pontos zalai akció futott a pályán, Bolla centerezése után Radó betalált, de les miatt megint érvénytelenítették a találatot. Mindenesetre véleményes volt a szituáció… A ZTE FC együttese átvette az irányítást, többet támadott, de persze a Puskás FC is abszolút meccsben volt. A nagy helyzetek ugyan elmaradtak, mégsem volt unalmas a találkozó. A 68. percben egy gyors zalai támadás végén mélységből érkezett Bolla, ám jobbról éles szögből fölé-mellé lőtt. A hajrá is úgy kezdődött, hogy még bármi lehet, s mindkét csapat harcolt az újabb gólért. Az egerszegi szurkolók biztatták csapatukat, hiszen támadott a ZTE FC, ám a kapu elé érkező labdáknál mindig jól szűrt a vendégek védelme. A 83. percben Mitrovic kapáslövését – ami nem sokkal kerülte el a kaput – tapsolták meg a nézők, ám összességében már mindkét csapat többet hibázott a korábbiaknál. A kérdés az volt, hogy tudnak-e valami váratlant előhúzni tarsolyukból. A küzdelem megmaradt, de az eredmény nem változott. Volt még egy érdekes szituáció, hiszen Kiss Tamás és Nikola Mitrovic találkozása után a zalai középpályás a földön maradt. Hogy történt-e ütés, ezt a lelátóról nem lehetett megállapítani.

A ZTE FC ponttal gazdagodott hazai pályán, ami megfelelt a játék képének. Ugyanakkor elmondható, kis szerencsével akár három pontot is szerezhetett volna, ami igaz a vendégekre is.