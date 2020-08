Hatgólos döntetlennel nyitott a ZTE FC

Szombaton a ZTE FC NB I.-es labdarúgó csapata hazai pályán kezdte meg az OTP Bank Liga 2020-2021. évi sorozatát. Az ellenfél az a MOL Fehérvár FC volt, amely ellen éppen Zalaegerszegen, bő egy hónapja a legutóbbi bajnokságot zárta az egerszegi együttes. Szombaton hat gólos döntetlen született, a ZTE FC óriásit küzdött ezért, amiért a közönség is hálás volt.

ZTE FC – MOL Fehérvár FC 3-3 (2-2)

Zalaegerszeg, 4375 néző. Jv.: Bogár (Szalai, Szécsényi).

ZTE FC: Demjén – Tanasin, Szépe (Ziovko, 52.), Bobál D., Gergényi (Kovács B., 69) – Szánthó (Dragóner, 75.), Lesjak, Bedi – Sankovic, Babati, Könyves. Vezetőedző: Boér Gábor.

Fehérvár FC: Kovácsik – Bolla (Petrjak, 46.), Musliu, Stopira, Hangya – Pátkai, Houri – Nego, Evandro (Hodzic, 81), Bambgoye – Nikolic (Zivzivadze, 62.). . Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Babati (2., 74. – 11-esből), Szépe (15.), illetve Evandro (11.), Nikolic (44.- 11-esből, 61.).

Sárga lap: Bobál D. (34.), Könyves (65.), illetve Hangya (38),

Június végén, az előző bajnokság zárasakor 1-1-re végzett egymással a két csapat ugyanitt, Zalaegerszegen, ám azóta lényeges változások történtek. A ZTE FC vezetőedzője, Márton Gábor éppen a szombati riválishoz „igazolt”, aki így a Fehérvár kispadján foglalt helyet. Bolla Bendegúz kölcsönadása lejárt, visszatért a Vidihez, így a fiatal védő, aki az év felfedezettje lett a ZTE FC-ből, most kezdőként tért vissza fehérvári színekben.

Pikantériát tehát már ez is szolgáltatott, ám az is: a ZTE FC vezetőedzője, Boér Gábor élete első NB I.-es mérkőzésén ült kispadon, a ZTE FC-ben pedig, melynek kerete alaposan kicserélődött. Boér Gábor négy olyan játékost is csatasorba állított (Aleksandar Tanasin, Szánthó Regő, Bojan Sankovic, Könyves Norbert), akik a nyáron érkeztek.

A kezdőrúgást Kondákor István végezte el, aki Pákáról érkezett és 50. születésnapjára családja ajándékozta meg a lehetőséggel. S ha már az év felfedezettjéről szó esett, az év gólját szerző Babati Benjamin tett arról, hogy gyorsan a középpontba kerüljön. Június végén lőtte ama szenzációs találatát a félpályáról a Fehérvárnak, szombaton pedig alig több, mint egy perc kellett neki ahhoz, hogy újra betaláljon. A 2. perc elején Musliu bizonytalankodott, kissé elpattant tőle a labda, Babati megtámadta és labdát szerzett, majd 12 méterről a kapuba helyezett, 1-0. A közönség tombolt, a Fehérvár pedig próbálta rendezni a sorokat, miközben Musliu a fejét foga… Joggal, hiszen nagyot hibázott, ám Babati érdeme elvitathatatlan rámenősségével. Az egyenlítésre nem kellett sokat várni, hiszen a 11. percben egy bal oldali szöglet után nem sikerült a kapu előtt felszabadítani a zalaiaknak, a labda ott pattogott a lábak között, végül Evandro 6 méterről szúrt a labdába, ami Demjén lábai között csorgott a gólvonalon túlra, 1-1. Mozgalmas volt a találkozó, nem lehetett unatkozni, és nem telt le az első 15 perc, amikor újra vezetett a ZTE FC. Bal oldali bedobáshoz jutottak a zalaiak, Gergényi készülődött, aki a kapu előteréig hajította a labdát, az ötös vonalán Szép belecsúsztatott, Kovácsik pedig tehetetlen volt, 2-1. Három gól negyed óra alatt, nem is volt ez olyan rossz… A Fehérvár FC egy árnyalatnyival többet kezdeményezett, de a ZTE FC taktikusan játszott, aztán annyit változott a helyzet, hogy az egerszegiek kezdtek el irányítani. Persze volt hiba is, nem látványosak, de ez talán jellemző volt mindkét csapatra így a szezon elején. Amit Boér Gábor vezetőedző ígért, a közönség megkapta, hiszen valóban egy harcos ZTE FC-t láthatott, sőt a 36. percben, amikor Lesjak került helyzetbe, jöhetett volna a harmadik találat is, de a horvát fiú mellé lőtt, s még ebben a percben Sankovic lapos lökete suhant el arasznyival a jobb sarok mellett. Az, hogy ideges volt a Fehérvár FC érezhetőnek tűnt, hiszen Hangya kapott sárgát, amiért földhöz vágta a labdát, előtte pedig Brockhauser István kapusedző kapott pirosa lapot Bogár játékvezetőtől, aki egy vizespalackot dobott a játéktérre. A félidő nem ért véget újabb gól nélkül… A 42. percben Bambgoye tört be tizenhatoson belülre, Tanasin pedig eltalálta a lábát, jogosan járt a vendégeknek a büntetőt, amit Nikolic a kapu közepébe vágott, 2-2. Kár volt ezért egerszegi szempontból, hiszen elkerülhető lett volna – szabálytalanság…

A találkozót a helyszínen tekintett meg Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, de az olasz szakember nem először jár a ZTE stadionjában. A szünetben Márton Gábor cserélt és pályára küldte Ivan Petrjakot, a ZTE változatlan összeállításban várta a második 45 percet. Ám, egy sérüléssel is, hiszen a 49. percben Szépe és Nikolic futott versenyt a labdáért, ám a zalai védő a combjához kapott. Az akció folytatódott, Nikolic középre passzolt, ám Bambgoye a tizenegyes pontról az üres kapu fölé bombázott. Ezt megúszta a ZTE, Szépét a szlovén új igazolás, Ziga Zivko váltotta. A találkozó pedig kezdett olykor paprikás hangulatúvá válni, s pár játékvezetői ítélet sem tetszett a nézőknek. Az 59, percben Tabnasin lövését ütötte ki Kovácsik, aztán jött a Fehérvár FC vezető találata. A 61. percben Bambgoye szlalomozott keresztbe a tizenhatos előtt, de elesett, a labda Nikolichoz került, ő pedig 16 méterről mesterien csavart a bal felső sarokba, 2-3. Az az igazság, hogy a vendégek már előtte is egyre lendületesebben futballoztak, gyorsabban járatták a labdát, jobban játszottak. A ZTE-nek tehát már az egyenlítésért kellett küzdenie és nem volt egyszerű a dolga. A Fehárvár FC érezhetően jobb erőkből álló csapat, amely minőségi cserékkel is rendelkezett,amit ki is használt Márton Gábor. Természetesen Boér Gábor is frissített, aztán a 73. percben Babati következett. Betört a 16-oson belülre, ahol Stopira és Nego gyakorlatilag letarolta. Jogosan járt a büntető, amit Babati végzett el és laposan, nagy erővel a bal alsó sarokba lőtt, 3-3. A közönség szerette volna az újabb hazai gólt, de a fehérváriak már nagyon veszélyes támadásokat vezettek és ez főleg a megindulásaikra volt igaz.

Az egerszegiek nagyot küzdöttek, amire vevő volt a közönség, amely érezte, hogy ebben a helyzetben csapatuktól a döntetlen is most jó eredménynek számítana. A hosszabbítás perceiben már jobbára a hazai térfélen zajlott a játék, egy-egy egerszegi kontrával fűszerezve.

A pontszerzés meglett, ami elsősorban a hatalmas küzdelemnek volt köszönhető. A ZTE FC átalakult csapatával nem okozott csalódást.