Hat nemzet szenior atlétái versenyeznek Zalaegerszegen

Ismét nagyszabású rendezvény helyszíne lesz a Városi Sportcentrum atlétikai pályája, a Zalaszám-ZAC olyan versenyt hoz a megyeszékhelyre, amelyre még nem volt példa itt. Szombaton hat nemzet veterán atlétái mérik össze tudásukat a rekortánon, és mint megtudtuk, háromszáz szenior versenyző érkezik a városba, nem beszélve az őket elkísérőkről.

A rekortán pálya két évvel ezelőtti felújítása, illetve nyolc­sávossá bővítése tette lehetővé, hogy a mostanihoz hasonló nemzetközi viadaloknak is otthont adjon a Városi Sportcentrum. Szombaton Ausztria, Csehország, Horvátország, Svájc, Szlovénia és Magyarország szenior korú versenyzői veszik birtokba a pályát, s mérik össze a válogatottak erejét.

– Eddig ilyen versenyt még nem rendeztünk, pedig mondhatom, hogy nagyon sok rangos hazai és nemzetközi via­dalt bonyolítottunk már le – mondta érdeklődésünkre Szakály István, a rendező Zalaszám-ZAC ügyvezetője. – Klubunk fontosnak tartja, hogy a napi edzések biztosítása és a tehetségkutatás mellett színvonalas rendezvények szervezésével is népszerűsítse a sportolást, azon belül is az atlétikát. A felújított pályánkon több ezer sportoló versenyezhetett már, az idén megrendeztük az országos váltóbajnokságot, ugyanakkor szenior versenynek, válogatott viadalnak még nem voltunk házigazdái – mostanáig.

Éppen ezért néhány mondat arról, hogy kik indulnak. Nos, a 35 évesnél idősebb korosztály képviselői, akik között egy speciális pontszámítás alapján (életkor és az adott számban elért eredmény) értékelik az eredményeket. Ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy a befutási sorrend egy korszorzó (a korosztályok ötévente változnak) alapján alakul ki az értékelésnél.

A magyar válogatottnak pedig lesz egerszegi tagja is, hiszen Góczánné Tóth Zsuzsanna is válogatott mezt húz. Ráadásul hazai pályán először, hiszen a Zalaszám-ZAC utánpótlásában edzősködő sokszoros magyar bajnok veterán atléta idehaza még nem versenyzett.

Annyit még megtudtunk, hogy egy-egy válogatott akár 50 főből is állhat, ráadásul a közel fekvő országokból sok kísérő is érkezik.

Hasonló atlétikai viadalnak sosem volt még helyszíne a zalai megyeszékhely

Szakály István azt is elmondta, hogy a szeniorok versenyei mellett rendeznek meghívásos futamokat néhány futószámban azoknak, akik a jövő heti felnőtt országos bajnokságra készülnek, így több korosztály is találkozhat majd a pályán.

A pontversenyben győztes válogatott a Baki Agrocentrum, míg a legeredményesebb női válogatott a Zalaszám által felajánlott serleget viheti haza, ezért is viseli hivatalosan a hatos viadal a Baki Agrocentrum és Zalaszám Kupa nevet.

A rendezvény szombaton 12.45 órakor kezdődik a megnyitóval (Vigh László országgyűlési képviselő köszöntőszavaival, illetve a nemzeti himnuszokkal), majd estig igazi nagyüzem lesz a pályán, hiszen 19 órakor rendezik meg az utolsó számot. Ezt követően a közös banketten hirdetik ki a végeredményt.