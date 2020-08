Hat érmet szereztek a zalai atléták az ifjúsági országos bajnokságon

Ennél jobb bajnokságot talán nem is tudtak volna elképzelni a zalai atléták, hiszen a Debrecenben megrendezett ifjúsági országos bajnokságról hat éremmel tértek haza. Köztük egy arannyal, ami a Zalaszám-ZAC középtávfutója, Muszil Ágnes nevéhez fűződik, aki 800 méteren nem talált legyőzőre, de emellett még két érmet is szerzett.

Debrecenben rendezték meg az atléták ifjúsági országos bajnokságát. A Zalaszám-ZAC versenyzői már az előző heti, junior és U23-as ob-n is remekeltek, hiszen érmek sokaságát nyerték, de akkor még hiányzott az a bizonyos arany. Nos, Debrecenben már ez sem hiányzott, köszönhetően Muszil Ágnesnek, aki magabiztos futással hódította el a 800 m síkfutás aranyérmét. Góczán István tanítványa a rajt után az élre állt és végig kontrollálva a versenyt egyéni legjobb eredményével, 2:14,08 perces idővel elsőként ért célba. Muszil Ágnes 400 m-en (58,72 mp) szintén egyéni csúcsával harmadikként ért a célba.

Az egerszegiek közül Pető András hatalmas egyéni csúcsot ért el a 200 m előfutamában (22,28 mp), ám a döntőre kicsit elfáradt Kámán Ferenc tanítványa, de így is az előkelő harmadik helyen ért célba 22,51 mp-es eredménnyel. A harmadik Zalaszám-ZAC bronzérmet a 4×100 m-es leány váltó érte el Kovács Anna Mária, Bajnóczi Sára, Kiss Csenge, Muszil Ágnes összeállításban (50,86 mp). Edzők: Kámán Ferenc, Góczán István.

További eredmények. 110 m gát: 4. Pető András 14,51. 100 m: 6. Kovács Anna Mária 12,82.

A bajnok edzője, Góczán István érthető, hogy elégedett volt tanítványával.

– Ágika egy másodperccel megjavította egyéni legjobbját nyolcszáz méteren, és négyszázon is egyéni csúcsot ért el. Ennél többet nem várhat el egy edző a tanítványától, mert ha két egyéni csúcsot is elér, az azt mutatja, hogy mindent megtett a sikerért – hallottuk az edzőtől. – Éppen ezért elégedett vagyok. Nyolcszázon benne volt a bajnoki cím, de mivel egyedül edz itthon, bolyban még nemigen tud versenyezni. Úgyhogy iramot kellett menni az elejétől, és hosszan bevágni, nehogy beszorítsák, de ezt a taktikát is remekül oldotta meg.

A Keszthely VDSE fiataljai itt ott voltak Debrecenben, akik közül kimagaslott teljesítményével Kusztor Virág, aki két ezüstérmet nyert. Az első napon hármasugrásban 11,52 méterrel, vasárnap pedig távolugrásban 5.33 m-es eredménnyel állhatott fel a dobogó második fokára. Edzője, Csikós József is dicsérte tanítványát, s noha a Kusztor név nem ismeretlen a KVDSE-nél, de az Virág nővére, Kitti révén. Mostanáig…

– Virág idén kezdte el az alapozást velünk, hiszen előtte Hévízen kézilabdázott – szólt a részletekről Csikós József. – Komolyan dolgozott, volt egy sérülése, de akkor sem állt le. A távolugrásban több is volt benne, hiszen majdnem kétméteres ellenszélben ugrott. Szerintem a hétvégi ifjúsági Szuper Ligán ennél akár negyven centivel is nagyobbat ugorhat megfelelő körülmények mellett. Ő nagyon ügyes, ráadásul akar is, ami fontos, és ritka is a mai gyerekek között.