Három zalai gárda szerepel idén a labdarúgó NB III. Nyugati csoportjában

A hétvégén megkezdődik a labdarúgó NB III. sorozata is, mindjárt zalai rangadóval: a Nyugati csoportban vasárnap 17.30 órától Nagykanizsa FC–ZTE FC II. találkozót rendeznek. Az osztályba visszatért Tarr Andráshida SC pedig ugyanekkor a Gyirmót FC II-t fogadja.

A szezon beharangozóját kezdjük az újonccal. A Tarr Andráshida SC két év után, a megyei bajnokság megnyerésével jutott vissza az NB III.-ba, ahol előtte évekig szerepelt. A hidaiak felkészülését tragédia árnyékolta be, hiszen fiatal játékosuk, Hegedüs Viktor Marcell az első nyári edzésen rosszul lett, és elhunyt a pályán. Dobos Sándor, az ASC vezetőedzője szerint ez alapvetően meghatározta a munkát.

– Lelkileg nagyon megviselte a csapatot mindez és egészen más jellegű munkát végeztünk – mondta Dobos Sándor. – Elhunyt társunkról máig, minden edzés előtt megemlékezünk, mindig ott van velünk, és ez így lesz mindig. Próbálunk ebből erőt meríteni, érte is futballozni. Nagy, alapozó jellegű munkát nem végeztünk, és rövid is volt a felkészülés, amely egészen más volt, mint terveztem. Más bajnokság következik, gyorsabb lesz a játék, erre kell felkészülnünk. Az edzőmeccseken láttam ebből vissza, remélem a bajnokikon is így lesz. Nem mi leszünk a bajnokság favoritjai, minden pontnak örülnünk kell majd, a cél megragadni az osztályban. Az elmúlt két évben nagyjából együtt játszott ez a társaság, de a meccsek nyolcvan százalékában sikernek örülhettünk. Itt más lesz, a kérdés az, hogy miként tudjuk majd ezt feldolgozni. Ha ebben is erősek leszünk, akkor nagyobb esély lesz elérni a céljainkat. A nyitányon a Gyirmót FC II. érkezik, amely legutóbb a megyei bajnokságban szerepelt, de csupán három-négy játékosa maradt meg abból garnitúrából. Itthon játszunk, és egy nyitómeccs előtt nem mondhatok mást: szeretnénk megszerezni a három pontot.

Az ASC együttesétől a nyáron távozott Nagy Zoltán (Ausztria), Tóth László (Ausztria), Molnár András (Teskánd), érkezett Pajor Imre (Csács-NSE), Péntek Botond (Csács-NSE), Mavolo Paolo (ATE), Vass György (Nagykanizsa), Kálovics Henrik (Nagykanizsa), Czene Mátyás (Teskánd), Bertalics Erik (ZTE FC utánpótlás).

A nyitány tehát zalai derbit hoz, melyen az elmúlt szezonban negyedik FC Nagykanizsa lesz a házigazda. És Koller Zoltán csapata az új sorozatban is szeretne jól szerepelni.

– Csak a felkészülésünk egy részével lehetek maradéktalanul elégedett – kezdte a vezetőedző, aki úgy látja: voltak távozóik, de a helyükre sikerült olyan labdarúgókat igazolni, akikből jó csapatot építhetnek. – Sajnos azonban vannak játékosok, akik csak az utolsó napokban „estek be”, így még kell idő, hogy a közös munka során összecsiszolódjunk. Tavaly a középmezőnyt tűztük ki célul, ebből lett az élmezőny, most az első öt hely valamelyikére szeretnénk odaérni, és titkon reméljük, hogy ebből kisülhet a dobogó. Összességében azt szeretnénk, ha a mezőny minden csapatának számolnia kellene velünk.

A kanizsaiaktól Szegleti Gergely mellett Baráth Martin, Nagy Bence, Vass György és Papp Szilárd távozott a nyáron. Az érkezők névsora: Kovalovszki Máté és Kószás Krisztián (Lipót), Bohata Ádám (PMFC), Nikics Nemanja (Szentlőrinc), Kobra György (Szepetnek), Balogh Ferenc (Mosonmagyaróvár), Talabér Attila (Monor SE).

A ZTE FC II. tehát Nagykanizsán kezdi meg vasárnap a bajnokságot. Bozsik József, az egerszegi fiatalok vezetőedzője szerint hasonló céllal vágnak neki a pontvadászatnak, mint tavaly.

– Továbbra is hármas cél határozza meg a munkánkat: a fiatalok fejlődése mellett az eredményesség is fontos lesz, valamint feladatunk, hogy az első csapat kevesebbet játszó tagjainak versenykörülményeket biztosítsunk – mondta el a rajt előtt Bozsik József. – Ezeket a szempontokat kell egyensúlyba hoznunk és ott is tartanunk. A felkészülésünk is idomult az első csapathoz, többek ott készültek és készülnek most is. Annyi változás volt, hogy Alek­sander Tanasin és Kun Bertalan, akikkel már nem számolnak az első csapatnál, velünk készült, és amíg nem találnak más csapatot, addig maradnak is. Az idén szeretnénk biztosan bent maradni, és nem az utolsó fordulókra hagyni a döntést. Megyei rangadóval kezdünk, aminek örülök. A Nagykanizsa ellen az előző szezonban is jó meccseket játszottunk, a fiataloknak is löketet ad, hogy sok néző előtt játszhatnak. Ismerjük egymást a kanizsaiakkal, jó meccsre számítok.

A kék-fehér csapattól Simon Botond távozott, érkezett viszont Papp Csongor és Dóczi Krisztián.