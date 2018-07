Három zalai atléta indul az ifjúsági Eb-n

Az idén Magyarország rendezheti meg az atlétikai ifjúsági Európa- bajnokságot, melynek Győr ad otthont. A július 5–8. között rendezendő eseményen örömteli módon három zalai atléta is bekerült a magyar csapatba.

Immár az utolsó „simításokat” végzik a fiatalok felkészülésükben, köztük két Zalaszám- ZAC-sportoló. A klub edzői, szponzorai különösen örülnek annak, hogy a két tehetség mellett edzőjük is a magyar csapat tagjaként képviselheti Zalaegerszeg városát az eseményen. A 2018-as versenyszezon két felfedezettje, Dienes Mátyás és Nagy Pálma a sikeres korosztályos és felnőttbajnokság után már csak az Európa-bajnokságra koncentrál. Kámán Ferenc edző irányításával a lehető legjobb forma elérésére törekednek. Dienes Mátyás 100 m-en és a svédváltóban (100-200-300-400 m) kap szerepet az ifjúsági Európa- bajnokságon, Nagy Pálma pedig 200 m-en és szintén a svédváltóban képviselheti Magyarországot. A két sportoló számára megnyugtató érzés, hogy a hivatalos küldöttség tagja lett edzőjük, Kámán Ferenc is. Ám a Zalaszám-ZAC a győri rendezőgárdának is két felkészült szakemberrel segít, hiszen Laczkó László és Pajor László versenybíróként vesz részt az Eb-n.

Keszthely is büszke lehet, hiszen a Keszthelyi VDSE szintén idén berobbant tagja, Csahóczi Csanád is a magyar válogatott tagja lesz. Ő is a sikeres magyar bajnoki szereplésével és elért időeredményével nyerte el a bizalmat, hogy a magyar csapat tagja lehessen. Csahóczi Csanád 400 méteren és a svédváltóban kap majd helyet, amire edzője, Csikós József is nagyon büszke.