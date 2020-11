Három vereség után nagyon kellett a siker a ZTE FC-nek

A ZTE FC élvonalbeli labdarúgócsapata sokat nyert szombati, felcsúti győzelmével. A megszerzett pontokon túl tartást is adhat a csapatnak a 2-1-es idegenbeli siker, és persze több önbizalmat, hiszen korábban arról is volt szó, hogy ez egy kissé megcsappant a csapatnál.

Három egymást követő vereség után érthető, hogy mentálisan nincs a legjobb állapotban egy csapat, annak ellenére, hogy a Honvéd, a Paks és a Budafok elleni vereségkor sem játszott kilátástalanul, sőt, helyenként jobban is futballozott ellenfelénél a ZTE FC.

Ilyen helyzetben minden magyarázkodásnak tűnik, még ha van is igazság az elhangzottakban. Felcsút után azonban nem kell magyarázkodni, hiszen a sikernek jó tulajdonsága, hogy gyorsan feledteti a korábbi rossz dolgokat. A Puskás Akadémia FC otthonában bejött a ZTE FC stábjának az az elképzelése, hogy három belső védővel állt ki a csapat, bár nem állítjuk, hogy ez volt a kulcs a győzelemben. Inkább az, hogy ezúttal pontosabban játszottak a zalaiak, akik – ezt Makra Zsolt megbízott edző is elismerte – korábban játszottak már jobban is, de volt, hogy úgy is kikaptak.

A gólok viszont abba a kategóriába tartoztak, amelyekről érdemes beszélni. A védő Zoran Lesjak nem először „segíti ki” csapatát a fontos találatokkal, emlékezzünk csak az NB II-es bajnoki címig tartó menetelésre. Ezúttal viszont nem érkezett a kapu elé, nem robbant be és fejelt a hálóba, hanem 16 méterről gyönyörűen tekert a jobb felsőbe. Most már tudjuk: ő ilyet is tud… Szán­thó Regő találata talán még látványosabbra sikeredett, ő a 16-os sarkától nézett fel és lőtte ki az ellenkező felső sarkot. A meglátás és a kivitelezés is dicséretes volt, főleg egy olyan fiatal játékostól, mint ő. Önbizalom is kellett hozzá, s lám, hogy ez mennyit számít…

A munka folytatódik, a ZTE FC a 10. fordulóban a Kisvárda csapatát fogadja, újra vasárnap. Méghozzá azt a Kisvárdát, amely most vasárnap este 1-0-ra legyőzte a Diósgyőrt a 9. forduló zárómérkőzésén. Hogy Boér Gábor vezetőedző ott lehet-e a zalai kispadon, az majd csak a hét közepén dől el. Mint ismert, a ZTE FC szakvezetője is elkapta a koronavírust, jelenleg karanténban van, ami csütörtökön jár le. Negatív tesztet kell majd bemutatnia ahhoz, hogy vasárnap ott lehessen újra csapata kispadján.

Abban pedig bízni kell – és ez igaz most minden csapatra és azok minden tagjára –, hogy hasonló ok miatt nem esik ki senki, de persze erre semmi garancia nincs jelenleg.