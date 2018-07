Három NB-s kézilabda csapata lesz ősztől Zala megyének

Az előző szezonban még négy zalai csapat indulhatott a kézilabdázók Nemzeti Bajnokságában, ősztől viszont csak háromnak lesz lehetősége erre. A Keszthely GDSE férfi csapata ugyanis kiesett az NB II-ből.

A legutóbbi bajnokságban az NB II-ben a nőknél a Hévíz SK és az Egerszegi KK indult, míg a férfiaknál a Nagykanizsai Izzó SE és a Keszthelyi Georgikon DSE. A zalaegerszegi női együttese újoncként ugyan az utolsó helyen végzett a csoportjában, de a hiányos nevezések okán jövőre is lehetősége lesz Tamás Tamás együttesének az NB II-es indulásra: az Észak-nyugati csoportba nyertek besorolást.

A 20. Nemzeti Bajnoki idényét kezdheti meg folyamatosan szeptembertől a Hévíz SK csapata. A Baranyai Norbert edzette gárda a Dél-nyugati csoportban szerepel majd, ahová négy új együttest is besoroltak, köztük a hosszú évek óta felsőbb osztályban szereplő Csurgót és Marcalit is.

A férfiaknál örömteli, hogy az NB II Dél-nyugati csoportban ezüstérmes Nagykanizsai Izzó SE az NB I/B osztály Nyugati-csoportjába nyert besorolást. Ugyanakkor szomorú hír, hogy az utolsó előtti helyen végzett Keszthely GDSE búcsúra kényszerül. Zala megyének egy évtizede nem volt férfi csapata az NB I/B-ben, érdekesség, hogy akkor éppen a most megyeibe kerülő Keszthelyi Georgikon szerepelhetett ott. A Nagykanizsa férfi együttese 11. éve búcsúzott az NB I/B-től és 21 esztendeje az NB I-től. Most viszont nagyon erős mezőnybe kerültek, hiszen mindössze 12-12 lesz a létszám az NB I/B osztályokban.

Óriási elismerés a Zala megyei Kézilabda Szövetségnek, hogy újra felkérést kaptak bajnokság rendezésére. Az NB II Dél-nyugati csoportját, ahol szeptember közepén indul a bajnokság 12 együttessel, ők rendezik.

– Nagy megtiszteltetés és kihívás, hogy hosszú évek óta, hol a férfi, hol a női szakágban bízzák ránk a bajnokság megrendezését – hallottuk Varga Sándortól, a Zala Megyei Kézilabda Szövetség elnökétől. – Értékelik, hogy munkatársaimmal jelentős energiát befektetve elértük, hogy valamennyi eddigi rendezésünk sikeres volt. Másrészt mi is, a versenykiírásban szereplő díjakon túl mindig jutalmazzuk a bajnokság végén az arra érdemeseket. Nagyon örülünk, hogy újra NB/I B osztályban szereplő csapatunk lesz a Nagykanizsai Izzó révén. Viszont elszomorít a Keszthely kiesése, hiszen 10 éve még ők is NB I/B osztályban voltak és magam is egy évtizeden át játszottam a csapatban beállósként. Tervezzük, hogy nemcsak a női mezőnyben – ahová más megyebeliek is kérik rendszeresen a besorolásukat – hanem a férfiaknál is erős zalai bajnokságot hívunk életre szeptembertől.