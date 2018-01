Harmadik a Trió Egerszeg a Gabora-gálán, de az élmény a feledhetetlen

Nagyon készültek a fiúk, hiszen az Trió Egerszeg öregfiúk teremlabdarúgó-csapata számára a hét végén érkezett el a nagy pillanat, amikor részt vehettek az évenkénti salgótarjáni Gabora-gálán. Az egerszegiek a harmadik helyet szerezték meg, s nem mellesleg, játszhattak a Real Madrid öregfiúk csapatával is.

Élményekből nem volt hiány, ez garantálható, s amikor korábban írtunk a Trió Egerszeg csapatáról, akkor is elhangzott: a január végi Gabora-gála lesz számukra a téli teremszezon csúcspontja.

A salgótarjáni Gabora-gála immár 26. éve kiemelkedő eseménye nem csak a nógrádi városnak, hiszen országos ismertségre tett szert. Az idei tornára a Real Madrid öregfiúk csapatát is sikerült elcsábítani Magyarországra, soraiban José Emílio Amaviscával, Francisco Pavónnal, Victor Sánchez-zel és Julio Césarral, akik Bajnokok Ligáját is nyertek a madridiakkal. A jótékonysági gálára napokkal az esemény előtt elkelt minden jegy, zsúfolt lelátók előtt játszották a mérkőzéseket.

A volt ZTE-labdarúgókat is felvonultató Trió Egerszeg egy csoportba került a Real Madriddal, mellyel 1-1-et ért el, legyőzte a Debrecent (3-0) és a Hotel Salgót (2-0). Ezzel csoportjában (rosszabb gólkülönbséggel) a második helyen végzett a Real mögött, így az egerszegiek a bronzmérkőzésen vehettek részt. Ebben a Ferencváros öregfiúk csapata volt az ellenfelük, mellyel 2-2-re végeztek, de a szétlövésben a Trió Egerszeg 5-3-ra jobbnak bizonyult és lett bronzérmes. A fináléban a Real Madrid a Videotonnal találkozott, nyertek a madridiak 6-2-re.

Álljon itt a Trió Egerszeg csapatának névsora, amely Kópicz László, Szente Gábor, Molnár Balázs, Kocsárdi Gergely, Őry Gábor, Zöld Szilárd, Csóka Zsolt, Orbán Attila, Kaj András, Gombos Zsolt, Vörös Miklós összeállításban szerepelt, csapatvezetőként Czigány Csaba, Péter Zoltán és Balázs Zsolt kísérték el őket Salgótarjánba.

Az élményekről pedig beszéljenek ők, először Szente Gábor csapatkapitány.

– Először is nagy köszönettel tartozunk Gabora János úrnak, hogy meghívta csapatunkat a tornára, ami felejthetetlen volt, és úgy érzem, éltünk a lehetőséggel – mondta Szente Gábor. – A körítés, a rendezés is nagyszerű volt, hogy játszhattunk például a Real Madriddal. A ZTE FC is segített bennünket és támogatónk, a Trió Egerszeg, a szervezők pedig jelezték, jövőre is számítanak ránk. S nem biztos, hogy Salgótarjánban lesz az újabb gála, hiszen olyannyira kinőtte magát ez az esemény, hogy felvetődött: akár a fővárosba is vihetik. Sokat számított, hogy Péter Zoltán, Balázs Zsolt és Czigány Csaba is elkísért bennünket. Megmutattuk, hogy Zalaegerszegen volt futball és nagyon reméljük, hogy még lesz is.

Czigány Csaba 1999-ben egyébként győztes csapat tagja volt a Gabora-gálán.

– Ez egy jótékonysági gála, ami profin van megszervezve, és remek kezdeményezés, ami a barátságról is szól. Jó volt megint a régiekkel összetalálkozni, ahogy 1999-ben is, amikor megnyertük a gálát a Ferencváros legyőzésekor – mondta Czigány Csaba.

Péter Zoltán kissé szakmai szemmel is nézte a vetélkedést, s dicsérte övéit.

– Tényleg nem akarok hazabeszélni, de mások szerint is mi játszottuk a legszebb futballt, Egyedül azt hiányolom, hogy a különdíjak közül egyet sem hoztunk haza – említette Péter Zoltán.

Amit persze nem kell véresen komolyan venni, hiszen tényleg az élmény volt a legfontosabb.