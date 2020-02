Harcos mérkőzést játszott a címvédővel a ZTE NKK közel háromhetes szünet után a címvédő Sopron Basket otthonában folytatta az alapszakasz küzdelmeit a ZTE NKK. A vendégek harcosan játszottak, de a második félidőben pontosabban játszó Sopront nem tudta megszorítani.

Sopron Basket – ZTE NKK 76-62 (21-17, 19-15, 17-11,19-19)

Sopron, Jv: Praksch, Farkas, Goda

Sopron Basket: Fegyverneky 11, January 11/3, Czukor -, Brooks 23, Határ 16, csere: Weninger 9/3, Varga K. -, Dupree 6, Dubei -, Krajisnik-, Varga A.-, edző: Gáspár Dávid

ZTE NKK: Nagy -, Kovács 4, Burkholder 8/3, Ndiba 4, Hayes 18, csere: Delic 18/6, Horti 8, Dömötör -, Kuttor -, Jurkó 2, edző: Horváth Zsófia

A hazaiaknál Aleksandra Crvendakic betegség miatt hiányzott.

Burkholder triplájával a vendégek szereztek vezetést, majd hosszú percekig nem sikerült a soproni gyűrűbe találniuk. A címvédő Határ Bernadett magasságát kihasználva fordított és a 3. percben már 10-3-ra vezetett. Zalai időkérés után is a hazaiak voltak pontosabbak és January közelijével már tíz ponttal elhúztak (13-3). A negyed felénél Hayes törte meg a vendégek gólcsendjét egy duplával. A ZTE NKK védekezése kezdett összeállni és Hayes ponterős játékának köszönhetően négy pontra zárkóztak (17-13). A hajrában felváltva potyogtak a kosarak, de maradt a kicsivel több, mint egy kosárnyi távolság (21-17).

A ZTE zónavédekezése megzavarta a hazaiakat és nem tudtak a saját ritmusukban játszani. Horti Dóra is elkezdte gyűjtögetni a pontokat és 12. percben kettő pontra olvadt a hazaiak előnye (23-21). Brook és Határ pontjaival lépett el újra a Sopron, de nem tudott markáns előnyt kiharcolni a harcosan játszó zalaiakkal szemben. Többször is zavarba lehetett hozni a Sopront és előbb Horti, majd Burkholder kosaraival lőtávolon tudott maradni a ZTE (31-28). A félidő hajrájában Brooks büntetőivel szilárdította meg előnyét a Sopron. Meg kell jegyeznünk, hogy egy kis pontossággal szorosabb is lehetett volna a félidő (40-32).

Nagy lendülettel kezdte a második félidőt a vendégcsapat, a hazaiak csak lassan ébredtek. Delic triplájával és Hayes közelijével zárkózott a ZTE NKK, de elég volt egy kis kihagyás a koncentrációban, azonnal büntetett a Sopron. A 25. percre January triplájával újra tíz pont fölé kúszott a hazai előny (49-37). Zalai időkérés után mindkét csapat támadójátéka akadozott, majd a Sopron fokozatosan szélesítette a távolságot. Fegyverneki és Dupree hozta a pontokat a vendéglátónál, míg a vendégoldalon Horti és Delic volt eredményes (57-43),

A Sopron próbálta felpörgetni a játékot és próbálta jobban leszakítani ellenfelét. Delic előbb triplát szerzett, majd egy közelit (63-50). Hazai oldalon Brooks jeleskedett a pontszerzésben. A zalaiak bátran játszottak, de az egyre pontosabban játszó címvédőt csak pillanatokra tudták feltartóztatni. a 37. percben Weninger távolijával húsz pontra nyílt az olló a csapatok között. Ezt követően egy 6-0-s futással faragott a különbségen a ZTE (74-60). A vége magabiztos haza siker, de az az energia, amit a ZTE NKK beletett a mérkőzésbe a hátralévő meccseken előremutató lehet. Folytatás szombaton a PINKK Pécsi 424 ellen hazai parketten.