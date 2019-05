Harc az NB III-ért, és megemlékezések

Az utolsó előtti forduló következik a labdarúgó NB II Nyugati csoportjában. Az FC Nagykanizsa vasárnap (17.30) hazai pályán fogadja a Csepelt, míg a Tarr Andráshida ugyanebben az időpontban a Puskás FC II vendége lesz.

Az Andráshidának továbbra is rezeg a léc, hogy megkapaszkodjon a harmadik vonalban. Jóllehet a zalai csapat a legutóbbi, Pénzügyőr elleni sikere ellenére is sereghajtó, de az utolsó öt csapat (Andráshida, Sárvár, Pénzügyőr, Vidi FC II., Csepel) között mindössze két pont különbség van. Vasárnap nem lesz könnyű helyzetben a Tarr Andráshida, hiszen a negyedik helyezett Puskás FC II. vendége, de nem is reménytelen a helyzete. Dobos Sándor vezetőedző is így ítéli meg a esélyeiket.

– Fontos győzelmet arattunk a Pénzügyőr ellen, együtt maradt a mezőny vége, így tovább lehet harcolni – kezdte esélylatolgatását a szakember. – A Puskás FC II. ellen nem mi leszünk az esélyesek, de csapatomat képesnek tartom arra is, hogy akár nyerjünk. Bíznunk kell magunkban, nehéz helyzetben vagyunk, ám nem reménytelenben.

Dobos Sándor kitért még valamire, ami a klubot és a csapatot érinti.

– Hozzánk is eljutottak szóbeszédek, melyeket az elnökség nevében is cáfolni tudok – mondta még el Dobos Sándor. – Igenis bent akarunk maradni az NB III-ban, és mindent elkövetünk érte. Ha mégis kiesnénk, akkor sem szűnünk meg, nem hullik szét a csapat, hanem a megyei egyben fog indulni, és az lesz a cél, hogy mielőbb visszajussunk. Utánpótlásunk pedig ugyanúgy, mint most, az NB II-es és NB III-as bajnokságokban fog szerepelni. Sajnálom, hogy most ezzel is foglalkoznunk kell.

Különleges vasárnapi mérkőzés előtt áll az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó-csapata, hiszen a kanizsai futball történetének első osztályba jutott korábbi játékosait is köszöntik a Csepel elleni találkozó keretében. Barna László vezetőedző a biztos középmezőnybeli tagság ellenére is óvatos a meccsel kapcsolatosan.

– Ellenfelünk az életéért küzd, hiszen a mezőny alja elképesztően szoros, tehát egyáltalán nem mehetünk biztosra – fogalmazott a kanizsaiak szakvezetője. – Kimondottan egyedi meccsre számíthatunk, melyen mi is szeretnénk begyűjteni a három pontot.

S hogy még miben áll a vasárnapi találkozó egyedisége? Két korábbi kanizsai csapat tagjait is köszöntik. Az 1993/94-es idény második vonalában, annak is Nyugati csoportjában az Olajbányász SE labdarúgó-együttese első helyezettként harcolta ki a feljutást, míg az 1998/99-es szezonban a második ligából ezüstérmesként kerülhetett fel a legjobbak közé. Huszonöt éve, 1994. május 29-én, egy Paks elleni 5-0-s hazai bajnoki után vált biztossá a feljutás, míg öt évvel később 1999. június 6-án, a Tiszakécske – 1. FC Nagykanizsa párosítás 2-1-es dél-zalai győzelmét követően mondhatták el magukról a kanizsaiak, hogy újra a honi labdarúgás legfelső osztályába jutottak.