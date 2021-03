Harc a kiesés ellen

Nem volt túl jó hétvégéjük az élvonalbeli zalai kosárlabdacsapatoknak. Persze benne volt a pakliban, hogy a ZTE NKK és a Zalakerámia-ZTE KK is vereséget szenved, de hogy miként, az nem volt mindegy.

A Zalakerámia-ZTE KK férfi csapata az alapszakasz utolsó mérkőzésén Sopronban kapott ki (102-85). A hazaiak úgy léptek pályára, hogy nyolcadiknál nem lehetnek rosszabbak, a ZTE KK pedig utolsó előttiként várta a mérkőzést. A találkozó pedig pontosan azt mutatta meg, hogy az egerszegiek miért szerénykednek a 13. helyen… Csak az első negyedben lehetett azt látni, hogy akár váratlan eredmény is születhet, mert a zalaiak csapatjátéka továbbra is gyenge.

Ahogy Heinrich Róbert vezetőedző is elmondta a találkozó után: csak asszisztáltak a Sopron sikeréhez, a védekezést pedig katasztrofálisnak nevezte. Ami azért is érdekes, mert bár az alapszakasznak vége van, a bajnokságnak még nincs, és a kiesés szelétől megérintett ZTE KK-nak most kellene igazán motiváltnak lennie. Matematikailag az utolsó helyezett Jászberény még utolérheti a kék-fehéreket, hiszen a 9–12. helyért zajló play out-ban még tíz meccs jut mindenkinek. Elvileg a hétvégén már kezdődnek is küzdelmek, de a ZTE KK valószínűleg csak április 7-én lép először pályára, egyelőre egyeztetés alatt áll néhány találkozó. Ami biztos: május 12-ig be kell fejeződnie a küzdelmeknek.

A ZTE NKK női együttese számára pedig éppen most kezdődött el a play out. Az egerszegiek nagyon készültek a BEAC elleni találkozóra, hiszen az alapszakasz végén játszottak két „éles” találkozót is jobb csapatok ellen, de ahogy Ambrus Péter vezetőedző elmondta a 83-45-as vereség után: nagyon görcsösek voltak. A meccset már az elején elvesztették azzal, hogy nyolc percig nem találtak gyűrűbe, ami egy náluk rutinosabb, jobb csapatot is alaposan megviselne. Onnantól hiába lett kiegyenlítettebb a játék, azért az nem mindegy, hogy valaki 15-20 pontos előnyben vagy éppenséggel hátrányban játszik… A meccs tanulsága az lehet zalai szempontból, hogy sokkal felszabadultabban kell játszaniuk, mert ha nem, akkor nem számíthatnak sikerre.

A szerdai folytatásban a Cegléd otthonába utazik a ZTE NKK együttese.