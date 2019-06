Hamarosan eldől, hogy Bruchner Regina is indulhat-e az Eb-n

Június 16-án, csehországi versenyen dől el, hogy Bruchner Regina, a ZKSE kerékpárosa a magyar utánpótlás-válogatott tagjaként indulhat-e a nyáron Olaszországban sorra kerülő Európa-bajnokságon.

Regina hosszú téli alapozás és három tavaszi válogató sikeres teljesítése után jelenleg ott van a mountain bike szakág bővebb U15-ös keretében, sőt, válogatott mezben teljesített is már egy viadalt.

Ez a verseny is Csehországban zajlott le, ahol a zalaegerszegi kerekes hátulról rajtolva korosztályában a 17. helyen ért célba, amit azonban sikerként könyvelhetünk el, a célkitűzés ugyanis a mezőny első harmada volt számára, és ez bőven teljesült.

– Nagyon boldog vagyok, hogy bekerültem a válogatottba, ezzel egy álmom teljesült – mondta Bruchner Regina. – Most mindent megteszek, hogy ott is maradhassak, és indulhassak az Eb-n. Hosszú távú terveim vannak a válogatottal, mert szeretnék itt maradni a következő korosztályokban is.

Bruchner Regina egyébként imponálóan teljesített a tavaszi válogatók során. Indításként Ausztriában, egy 16 ország kerekeseit felvonultató viadalon korosztályában 4. (és a legjobb 2006-os születésű) lett, majd Nagykovácsiban győzött a Magyar Kupán, és első lett a Nagykanizsa Nagydíjon is. Utóbbin ráadásul úgy, hogy a rajtnál egy több szereplős összeakadás során 10 másodperces hátrányt szedett össze, amit azonban egy kör alatt ledolgozott.