Hagyományos évadzáró összejövetelt tartottak a dél-zalai asztaliteniszezőknél

Megtartották szokásos évadzáró díjátadó ünnepségüket a Kanizsa Sörgyár SE asztaliteniszezői. A rendezvényen az elmúlt idény mellett a jövőről is esett szó.

Jakabfi Imre, az egylet elnöke a sörgyári csapatok „névsorolvasásával” kezdte értékelését.

– A múlt szezonban hat csapatot indítottunk különböző pontvadászatokban, négyet nemzeti bajnokságban, kettőt a Zala megyei megmérettetéseken – fogalmazott. – Női első együttesünk az élvonalat jelentő Extraligában, a második számú az NB I Északnyugati csoportjában, a férfi első számú egységünk az NB II Délnyugati csoportjában, második legénységünk pedig az NB III Dél-dunántúli mezőnyében rajtolt. Ezek mellett a férfi hármas és négyes jelű formációnk a megyei bajnokságban vívta meccseit. Ezzel egyedi módon a bajnoki rendszer minden szintjén képviseltettük magunkat.

Az együttesek pedig nagyrészt teljesítették az előzetes célkitűzést: a női Extraliga újonca ötödikként hozta a biztos bennmaradást, míg az NB I-es hölgyek szintén az ötödik, a férfi egyes gárda az NB II-ben a negyedik helyen zárt, a szintén újonc NB III-as férfiegység a harmadik pozíciót érte el, míg a férfi megyeiben harmadik egységünk ezüst­éremnek örülhetett.

– A magyar női Extraliga Közép-Európa legerősebb bajnoksága – mondta Jakabfi Imre. – A magyar női asztalitenisz még mindig nagyon erős, de román, horvát, valamint szerb válogatott játékosok is emelik a sorozat színvonalát. Az új szabályok adta lehetőséggel élve mi is igazoltunk két külföldi játékost a román Arina Singeorzan, illetve a szerb Radmila Tominjak személyében. Közülük Arina szerepelt többször, egyben a bajnokság egyik legjobb játékosa is lett 75 százalékos teljesítményével. Olyan kiválóságokat is legyőzött, mint most az olimpián is szereplő Fazekas Mária. Radmila fiatal szerb válogatott, első külföldi évében szintén jól teljesített. Mátrai Alexandra és Végh Zsuzsanna az NB I után az Extraligában is igazi húzóember volt, Turner Andrea viszont sajnos meg­sérült, így nem tudott segíteni. Két fiatalunk, Orbán Flóra és Kovács Melánia tavasszal kapott szerepet, ők a jövő emberei. A mezőnyből a Budaörs és az Erdért kiemelkedett, a Szekszárdot és a Kecskemétet pedig csak megszorongatni tudtuk a final fourba jutásért vívott harcban. Így is az eddigi legjobb helyezésünkre lehetünk büszkék a női élvonalban.

Az elnök elmondása szerint a férfi NB II bombaerős volt ezúttal: a pandémia miatt sok extraligás játékos nem tudott külföldre utazni, és közülük sokan folyamatosan ezen a szinten játszottak. A legtöbbször Berdár Norbert, Nemes Szilárd, Zborai Gyula, Nagy Emil összeállításban pályára lépő kanizsai csapat velük tartotta a lépést, illetve mellettük a fiatal Szerdahelyi Krisztofer, Lenkovics Lóránt, illetve Söjtör Roland is asztalhoz lépett.

A KSSE-nél fogyatékkal élők szakosztálya is működik asztalitenisz és tenisz sportágakban. S a mozgássérült ping­pongos Zborai Gyula kijutott a tokiói paralimpiára.