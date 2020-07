ZTE FC: Győztes búcsú Ciprustól

Csütörtökön este lejátszotta második ciprusi edzőmérkőzését is a ZTE FC élvonalbeli labdarúgó csapata, amely Larnacában az Omonia Nicosia együttesével találkozott.

A ciprusi bajnok elleni találkozót a ZTE FC nyerte Babati Benjamin korai fejes góljával. A ZTE FC pénteken tér haza.

Omonia Nicosia – ZTE FC 0-1 (0-1)

Lárnaca, Famaguszta-stadion, 200 néző.

ZTE FC: Demjén (Gyurján) – Gergényi, Szépe, Bobál D., Bedi – Sankovic (Zimonyi), Kun (Hegedüs), Vass – Könyves (Bedő), Dragóner (Kovács B.), Babati (Sebestyén).

Gólszerző: Babati (6.)

A ZTE FC csütörtöki napja is munkával telt, hiszen hiba játszott Boér Gábor együttese este újabb felkészülési mérkőzést, délelőtt edzett a társaság. A küldöttség két tagja, Sebők József szervezési munkatárs és Vlaszák Géza kapusedző még szerda délután „kimenőt” kapott, ugyanis Limasszolba utaztak, hiszen mindketten légióskodtak az AEL Limasszol együttesében. Sebők 2000-2004, majd 2005-2006 között erősítette a ciprusi együttest és igazi közönség kedvencnek számított. Amit szerdán is megtapasztalhatott, hiszen az AEL stadionnál szurkolók várták őket. Nem is kevesen…

– A régi időket nem felejtették el az AEL szurkolói, ugyanúgy fogadtak, mint régen, vagy száz drukker jött ki a stadionhoz, ahogy megtudták, hogy érkezem – árulta el lapunknak Sebők József. – Nagyon jó érzés volt, úgy éreztük magunkat Gézával, mint tizenöt-húsz éve. Hálás is vagyok Végh Gábor tulajdonosnak, hogy eljöhettem a küldöttséggel erre a pár napra, tényleg ugyanúgy fogadtak itt, mintha még mindig itt játszanék.

Csütörtökön este a ZTE FC azzal az Omoniával találkozott, amely előző nap még Görögországban, Pireuszban, az Olimpiakosszal játszott felkészülési mérkőzést, amit a görögök 3-0-ra nyertek. A Henning Berg vezette és a BL-selejtezőre készülő ciprusiak kerete persze elég bő ahhoz, hogy egy nappal később ismét pályára lépjen. A ZTE FC vezetőedzője, Boér Gábor csütörtökön este mindenképpen erősebb ellenfélre számított, mint volt kedden a Nea Salamina, de a 6. percben egy kontra után, amikor Babati (Gergényi beadása után) hat méteres fejesével már vezetett a ZTE FC. Később a nemrég igazolt portugál Kiko szöglete után kellett nagyon védenie Demjénnek. Ettől függetlenül a ZTE jobban játszott, a második félidőben viszont már többet volt az Omoniánál a labda. Boér Gábor vezetőedző cserékkel frissített, több gól nem esett, a ZTE FC pedig megnyerte a mérkőzést.

Az egerszegiek pénteken délben indulnak haza Ciprusról.