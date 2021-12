Győzött a ZTE NKK és a Vadmacskák is a női amatőr NB I-ben

A női kosárlabda NB I/B Piros csoportjában a 9. fordulót rendezték, ahol a ZTE NKK hazai pályán, míg a Kanizsai Vadmacskák idegenben nyert.

ZTE NKK–MAFC 66-53 (17-13, 18-11, 14-17, 17-12)

Zalaegerszeg, 200 néző. Jv.: dr. Magyari, Antoni.

ZTE NKK: Kovács 20/6, Frindt 11/3, Horváth Fru. 2, Gorjanácz 12/6, Soós 1. Csere: Szórád 3/3, Ács 2, Pap 9, Óházy 2, Horváth Fa. 4. Edző: Czukor Bence.

A hazaiak eleinte hiába támadtak jól, a védekezésben pontatlanok voltak és így nem tudtak markáns előnyt kiharcolni. Gorjanácz és Kovács volt ezen a napon a húzóember a zalaiaknál. Hektikus játék jellemezte a második játékrészt is: a 12. percben, Gorjanácz hármasával 7 ponttal vezetett a ZTE, de rossz döntések nyomán felzárkóztak a vendégek (22-22). A félidő végét viszont „megnyomta” a házigazda (35-24). Fordulás után sem változott a játék képe, mindkét együttes sok hibával játszott. A ZTE NKK tartotta előnyét, és a hajrában Frindt is felzárkózott társaihoz a pontszerzésben. A MAFC nem adta fel, de már csak felzárkózni tudott a végig vezető hazaiakhoz. A ZTE NKK továbbra is őrzi hazai veretlenségét.

Czukor Bence: „Örülök, hogy nyertünk. Ötven pont közelében tudtuk tartani az ellenfelünket, ami jó dolog.”

BEAC Újbuda–Kanizsai Vadmacskák SE 57-64 (23-20, 6-24, 10-11, 18-9)

Budapest, 50 néző. Jv.: Hervay, Tóth K.

Kanizsa: Zsámár P. 18/6, Füredi 15/3, Horváth L., Jurkó 19/3, Bánhegyi D. 4. Csere: Preisinger 2, Bánhegyi B. 6, Lamm, Scheiber, Benczik. Edző: Zsámár Krisztián.

Október 22-én győzött legutóbb a Vadmacskák a bajnokságban, mely most jól kezdett, tapadt ellenfelére, sőt, az első negyedben többször vezetett is. A kanizsaiakhoz hosszú idő után visszatért Bánhegyi Beatrix megszerezte első dupláját, de bemutatkozott a csapatban az újonnan érkezett Preisinger Boglárka is. A második tíz perc során már hengereltek a vendégek, akik a találkozó 12. percétől fokozatosan húztak el ellenlábasuktól. A harmadik felvonásban sem hagyta nagyon zárkózni a BEAC Újbudát a Vadmacskák, ugyanakkor a záró etapban nagy hajrát nyitottak a fővárosiak. Akkor már megváltozott valamelyest a játék képe, ám a dél-zalaiak már nem engedték ki a kezükből szezonbeli harmadik bajnoki győzelmüket.

Jók: Jurkó, Zsámár P.

Zsámár Krisztián: „Örülünk a győzelemnek, főleg a második és a harmadik negyedben időnként mutatott játéknak. Gratulálok a csapatnak, illetve örömmel vettük, hogy van két bemutatkozó játékosunk is a szezon további menetére.”