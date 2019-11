Győzött a Sopron, de helytállt a ZTE NKK

Vasárnap este rendezték a női kosárlabda NB I A-csoportjában a ZTE NKK és a Sopron Basket összecsapását amely különleges volt abban a tekintetben, hogy az ellenfél kispadján a hazaiak korábbi szakvezetője ült. Gáspár Dávid a nyáron szerződött a címvédőhöz és a Sopron esélyesként győzött az egerszegi találkozón.

ZTE NKK – Sopron Basket 64-87 (20-25, 12-11, 16-26, 16-24)

Zalaegerszeg, 400 néző. Jv.: Cziffra, Tóth C., Major.

ZTE NKK: Nagy D. 6, Kovács G. 2, Burkholder 8, Hayes 26, Horti 9/3. Csere: Ndiba 9, Delic4, Kuttor, Dömötör.. Vezetőedző: Gáspár Dávid.

Sopron: Fegyverneky 6, Crvendakic 21/15, Czukor 3/3, Krajisnik 12, Határ 16. Csere: Dubei 13/9, Varga A. 6, Weninger 10/3. Vezetőedző: Molnár József.

Kipontozódott:

Olyan ellenfél érkezett vasárnap Egerszegre, amely nem csak idehaza, de a nemzetközi színtéren is meghatározó együttes. A Sopron csütörtökön az Euroligában lépett pályára (most kikapott Gironában), vasárnap pedig két sérültje, January és Brooks nélkül készülődött a ZTE NKK ellen. A vendégeket nagyjából száz szurkolójuk is elkísérte, s persze, hogy a bemutatásnál nagy tapsot kapott Gáspár Dávid. Tulajdonképpen a tavalyi helyezések alapján ez a találkozó rangadónak számított, hiszen a bronzérmes fogadta a bajnokot, de persze az erőviszonyokkal azért mindenki tisztában volt.

Harcosan kezdett a ZTE NKK, azonban Crvendakic ellen nem volt ellenszer. A Sopron légiósa szórta a kosarakat,ám a ZTE NKK tartotta a lépést (11-15). Hayes nagyon harciasnak bizonyult, és a Sopron igazából nem tudott ellépni. A zalaiaknál Ndiba is jól szállt be a játékba, aztán Horti kosarával egy pont lett a különbség (26-27). Kifejezetten élvezhető volt az első félidő, a ZTE keményen és jól védekezett és nem tudott elszakadni tőle a nagyhírű ellenfél (32-36).

Úgy folytatódott minden, ahogy abbamaradt, azaz a ZTE NKK igencsak eltökéltnek tűnt, hogy megszorongatja a bajnokot. Sokat jelentett, hogy Hayes tényleg azon a szinten kosarazott, ami egy ilyen kaliberű ellenféllel szemben kell (38-43). A másik oldalon Dubei távoli kosarai behulltak és először lett a különbség tíz pont körüli (40-48). Ha a zalaiak távoli kísérletei még jobb százalékban sikerülnek, egészen biztosan közelebb kerülhettek volna a Sopronhoz, Crvendakicnak viszont nagyon ment: már az ötödik tripláját dobta. Ellépett a vendégcsapat a negyed végére (45-61) és egyértelműen jobban dobott. Ugyanannyi kísérletből (16) az egerszegiek mindössze egyszer, míg a Sopron kilencszer talált be a hármason túlról. A utolsó negyedben már nem tudott sokkal közelebb kerülni ellenfeléhez a talán már fáradó ZTE NKK, Dubei újabb hármasával húsz pontra nőtt a különbség (54-74). Összességében az egerszegiek jól helytálltak a jóval erősebb Sopronnal szemben, s ha jobban dobnak távolról, lehetett volna kisebb mértékű is a vereségük.