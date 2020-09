Győzelmével fellépett a harmadik helyre a ZTE FC

Az ötödik fordulóval folytatódott a labdarúgó NB I OTP Bank Liga, a ZTE FC pedig egyik vidéki riválisát, a Diósgyőr csapatát látta vendégül. A ZTE FC megérdemelten tartotta otthon a három pontot és fellépett a harmadik helyre a tabellán.

ZTE FC – Diósgyőri VTK 3-1(2-1)

Zalaegerszeg, 2825 néző. Jv.: Antal P. (Tóth II., Horváth Z.).

ZTE FC: Demjén – Tanasin, Lesjak, Bobál D., Gergényi – Favorov (Koszta, 61.), Sankovic – Bedi – Vass (Szánthó, 74.), Babati, Könyves (Zimonyi, 88.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Diósgyőr: Antal B. – Sesztakov, Szűcs, Hegedüs, Memolla – Hasani (Korbély, 83.), Rui Pedro (Márkvárt, 68.), Iszlai, Ivanovki (Makrai, 83.)- Drazic, Molnár G. Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Gólszerzők: Könyves (9., 31. – 11-esből), Koszta (76.- 11-esből), illetve Hegedűs (45.).

Sárga lap: Sankovic (32.), Szánthó (88.) illetve Szűcs (30.), Molnár G. (31.), Iszlai (70.)

Kéthetes szünetet követően folytatódott a hazai labdarúgó élvonal, igaz, a csapatok nem maradtak játék nélkül közben sem, hiszen a múlt héten a Magyar Kupa 128-as főtábláján is elkezdtek a küzdelmek. A ZTE FC egy szép idegenbeli bajnoki siker (az MTK elleni 3-0) és a Mezőkeresztes (11-0) kiütésével „hangolt” a szombat esti folytatásra. A DVTK legutóbb hazai pályán kikapott a Honvédtól, a kupában nem lépett pályára, hiszen kisorsolt ellenfelénél, a Balassagyarmatnál koronavírus-fertőzöttek voltak, így októberben pótolják az elhalasztott mérkőzést.

A ZTE FC nyerni akart… Nem árulunk el vele titkot, a DVTK is, ám Feczkó Tamás azt sem titkolta: hiányzóik miatt az egy ponttal is elégedett lenne. Az egerszegieknél nem hozott meglepetést a kezdőcsapat, a vendégektől hiányzott a legutóbb kiállított Grozav. A ZTE FC azonnal támadólag lépett fel, gyakorlatilag elfojtott minden vendégpróbálkozást és a 9. percben már vezetett. A jó formába lendült Gergényi lépett el a bal oldalon, középre centerezett, s talán Antal Botond sem hitte, de Könyvel odaért a labdára és négy méterről a kapuba lőtt, 1-0. Ennél jobb kezdést nehéz elképzelni, sőt Babati harcossága két perc múlva újra a diósgyőrieket állította próbára, de a lövése lepattant. A DVTK próbálta rendezni a sorait és volt hogy ígéretesen szőtte akciót, de nem jutott el helyzetig. Aztán egyre gördülékenyebbé vált a vendégek játéka, volt néhány perc, amikor többet támadtak. Az előző éjszakai eső miatt mélyebbé vált a pálya, ez olykor gondot okozott a játékosoknak, de a ZTE visszavette a mérkőzés kontrollálását. A 30. percben egy előreívelt labdára Könyves indult, Szűcs próbálta szerelni, de a zalai támadó erőszakosan áthámozta magát rajta, végül a szerelési kísérletnél Szűcs eltalálta Könyves lábát, de már a tizenhatosan belül. A büntetőt Könyves a kapu jobb oldalába vágta, 2-0. A diósgyőriek azt reklamálták, hogy az akciót megelőzően a másik tizenhatosnál nekik járt volna szabadrúgás és hogy Könyves visszahúzta a védőt, így került lépéselőnybe…

A DVTK továbbra is „harapott”, de az egerszegiek itt már azzal is számolhattak, hogy hibákra kényszerítsék az ellenfelet. Ám nem ez történt…

A 45. percben szöglethez jutott a DVTK, a jobb oldali sarokrúgást Molnár végezte el, középen pedig Hegedüs öt méterről a jobb sarokba bólintott, 2-1. A vendégeknek kétségkívül a legjobbkor jött ez a találat, de tettek is érte.

A szépítő találattal még izgalmasabb folytatás ígérkezett, hiszen semmi sem volt lefutva, ahogy 2-0-s zalai vezetésnél sem. A ZTE nem is találta a ritmust pár percig, aztán az 51. percben Vass lövését tolta szögletre Antal. Ez már jó kísérlet volt, az egerszegieket pedig mintha meg is nyugtatta volna. Újra irányítottak, az 56. percben Babati passzánál a Hegedűs az utolsó pillanatban ért bele a labdába, a ziccerben érkező Vass mellett. Ajtó-ablak helyzet lett volna… A 63. percben Gergényi távolról próbálkozott, de is rosszul, hiszen Antalnak közbe kellett avatkoznia. Az a bizonyos, megnyugtató gól hiányzott a zalaiaknak, akik támadtak továbbra is,míg a diósgyőriek egyre kevesebbszer jutottak el a zalai kapu előteréig. De, mint láttuk az első félidőben, az ő játékukban is benne volt a gól, és érkezett a pályára Márkvárt, ezzel is frissítve a középpályát a DVTK. A találkozónak ezen a szakasza kevésbé volt mozgalmas, a zalaiak is cseréltek: Vass helyett Szánthó vette fel a harcot. Ami lényeges momentum lett, ugyanis egy perc múlva éppen ő lépett ki a jobb oldalon, eltolta a labdát, érkezett Antal, aki talán kissé feleslegesen az alapvonalnál elhúzta a zalai fiú lábát…

A megítélt büntetőt Koszta a kapu jobb oldalába lőtte, 3-1. Koszta, ugyebár a kupameccsen négyszer is betalált, most pedig megszerezte első bajnoki találatát is a ZTE színeiben. Kettős cserére szánta el magát Feczkó Tamás, a diósgyőriek edzője, de mintha a vendégek egy kissé mintha fel is adták volna már. Legalábbis, a korábbi elszántság nem látszott rajtuk. A 89. percben Gergényi a 16-os vonalánál rántotta le Sesztakovot, a ZTE épp csak megúszta, hogy tizenegyest kapjon a DVTK.

A ZTE FC összességében megérdemelten tartotta itthon a három pontot, hiszen a mérkőzés egészét nézve kontrollálta a találkozót azzal együtt is, hogy a Diósgyőrnek voltak időszakai, amikor nyílttá tette a mérkőzést. Az egerszegiek ezzel a győzelemmel felléptek a képzeletbeli dobogó harmadik fokára is.

Meccs utáni edzúői értékelések

Boér Gábor: „Azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk, hiszen megvalósítottuk azt a játékot, amit korábban is mutattunk és elterveztünk. A mi játékunk nem a védekezés és az lenne a cél, hogy mindig látványos játékkal rukkoljunk ki.

Feczkó Tamás: ”A hazaiak első találata alapvetően befolyásolta a mérkőzés további menetét, de csapatom a kétgólos hátrányra is jól reagált. Ami bosszantó, hogy a második félidőben igazából nem tudtunk nagy helyzetet kidolgozni. Kapkodtunk és sokat hibáztunk az ellenfél térfelén. a harmadik találat, már bénítólag hatott a csapatra és egy kicsit feleslegesnek is éreztem kapusunk mozdulatát a tizenegyesnél, de ez az ő döntése volt.