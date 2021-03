Győzelmek után zalai rangadó

Az elmúlt hétvégi fordulóban megyénk mindkét NB III.-as labdarúgócsapata győzelemmel hangolt a vasárnap következő megyei rangadóra.

A vasárnapi 3-0-s sikerrel megtört az FC Nagykanizsa Komáromi VSE elleni, 2018 óta húzódó nyeretlenségi sorozata. Az elmúlt két és fél év alatt a két csapat hatodszor találkozott, és zalai szempontból korábban egy döntetlen mellett négy vereség volt a mérleg.

A zalaiak csatára, Török Milán négy és fél hónap után talált be újra a bajnokságban. Gólja az első félidő 16. percében esett, és a pálya szélén melegítő hazai cserejátékosok között meg is jegyezték: Milán rászolgált már nagyon erre a találatra, mely talán görcsoldónak is jó lesz neki.

– Mit is mondhatnék, tényleg nagyon jó érzés volt, hogy újra sikerült betalálnom – fogalmazott ezzel egybecsengőn a 24 éves játékos.

– Nagy megkönnyebbülést jelent ez a gól, elvégre egy támadót mindig az minősít, hogy mennyire játszik eredményesen.

A kanizsai csatár pedig valószínűleg máris készülhet az újabb nagy feladatra, hiszen a csapatból a Nyugati-csoport vasárnap esedékes zalai rangadóján Ekker Milán öt sárga lapja miatt hiányozni fog.

A ZTE FC II. csapata szintén hazai győzelemmel hangolt a hétvégi zalai derbire. Az egerszegi fiatalok 3-2-re nyertek a Fehérvár FC II. ellen, méghozzá egy izgalmas, fordulatos mérkőzésen.

Pedig zalai szempontból nem indult gördülékenyen a találkozó, ráadásul a fehérváriak előnybe kerültek, majd ZTE-egyenlítés után még egyszer, és onnan jött az igazi fordulat. Érdekesség, hogy a mérkőzés első három gólja tizenegyesből született…

Az egerszegieknél két gólt is szerzett Szalay Szabolcs, akit a télen igazoltak le a kék-fehérek a Haladástól. Úgy tűnik, az U18-as válogatott támadó formába lendült, hiszen előző héten is gólt szerzett a Mosonmagyaróvár ellen (1-1), akkor „csak” tizenegyesből. Ezúttal is értékesített egy büntetőt, de a legvégén, 2-2-es állásnál a 88. percben remek szabadrúgása három pontot ért együttesének.