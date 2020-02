Győzelemre lesz szükség a ZTE FC-nél

Hétfőn érkezett, kedden pedig már a szerdai Magyar Kupa-mérkőzésre készítette fel a ZTE FC labdarúgócsapatát Márton Gábor, az együttes új vezetőedzője.

Az NB III-as Lipót SE elleni mai találkozó is fontos, ám még fontosabb lesz az eredményesség a bajnokságban, hiszen csak így lesz esélye a ZTE FC-nek bent maradni az élvonalban – mindezekkel az új szakvezető is egyetértett.

A ZTE FC NB I-es labdarúgócsapatánál hétfőn jelentették be, hogy Márton Gábor váltja a távozó Dobos Barnát a vezetőedzői poszton. Az új szakvezetőnek amilyen gyorsan csak lehet, meg kell ismerkednie új együttesével, hiszen szerdán 14 órától Magyar Kupa-találkozó vár a kék-fehérekre a Lipót Pékség SE otthonában a nyolcaddöntő első összecsapásán. Ám az, hogy ez az ismerkedés esetleg egy folyamat részét képezi-e – Márton Gábor már ott volt a Paks–ZTE FC találkozón is – , erről is kérdeztük a szakvezetőt.

– Pécsett élek, a paksi látogatás teljesen véletlen volt, hiszen akkor ez volt a legközelebbi helyszín az NB I-es meccsek közül, amire kíváncsi voltam – válaszolta Márton Gábor. – Ahogy a többi csapatét, úgy a ZTE FC szereplését is követtem, láttam mérkőzéseit a televízióban is. Azt gondolom, hogy ez természetes, hiszen a futballban élek.

– Gyakorlatilag két edzés után már meccsen kell, hogy bizonyítson csapatával. Elegendő volt erre az idő?

– A legnagyobb gond most az idő rövidsége, ráadásul nagyon sűrű a program. A Honvéd elleni bajnoki és a kupameccs között igazából alig készülhetünk. A fontossági sorrendet fel kell állítani. Ami azonnal javítandó és legszükségesebb, hogy a támadó és a védekező játékban kiszűrjük a hibákat.

– Ráadásul gyorsan eredmény kell…

– Ez így van és arra törekedünk a stáb minden tagjával, hogy mi lehet a legcélravezetőbb az eredményesebb szereplés útján. Az eredményességhez támadni kell, ez a legfontosabb, mert magam is a támadófutball híve vagyok.

– Egyfajta célfutball lehet megoldás?

– Én nem nevezném annak. Gólt lőni, eredményesen támadni, ahhoz kellenek a szép és jó megoldások. Nem szeretném a csapatot „esztelen” játékra kényszeríteni. Az kell, hogy legyen sikerélmény.

– Itt lesz a szerdai mérkőzés, de aztán szombaton érkezik bajnokin az Újpest. Mi a fontosabb?

– Szerdára össze kell rakni egy csapatot, amely sikeres lehet, de szem előtt akarom tartani a szombati bajnoki találkozót is, mert ott sem mindegy, hogy milyen eredményt érünk el. Mindkét meccsen helyt kell állnunk, a stáb többi tagjával ezt meg megoldanunk.

– Alig egy napja érkezett a ZTE FC-hez, milyenek a benyomásai?

–Természetesen nem mondhatok mást, mint azt, hogy pozitívak, ez így is van, de a hosszabb távú munka felelőssége lesz, hogy mindez így maradjon. Én bízok a srácokban, jó futballistákból áll a keret.

– Cél, illetve reális elvárás az, hogy a kiharcolják a bent maradást?

– Ennek kell lenni a célnak, hiszen a ZTE-re úgy érzem én is, hogy szüksége van a magyar élvonalnak. Az én elvárásom az, hogy mindez sikerüljön. Ezért vállaltam el ezt a feladatot.

A szerdai mérkőzéssel kapcsolatban annyit tudtunk meg, hogy Demjén Patrik sérülés miatt nem állhat kapuba, Tamás Krisztián rehabilitációját végzi, mindenki más hadra fogható. Valószínűleg lesznek majd kimaradók, illetve kevesebbet játszók, hiszen a szerdai és a szombati mérkőzést most egy „csomagban” kell kezelni.