Győzelem és vereség az NB III-as főpróbán

Megyénk mindkét NB III-as labdarúgócsapata túl van a főpróbán a hétvégén esedékes tavaszi rajt előtt.

FC Nagykanizsa–Nafta 1903 Lendava 2-1 (1-1)

Nagykanizsa, 70 néző. Jv.: Barna G.

FCN: Horváth M. (Borsi) – Bagó B., Simonfalvi, Major, Horváth B. – Szegleti, Béli M., Kovács Gy. – Ekker, Herzsenyák, Lőrincz (Kretz). Pályára léptek még: Baráth M., Gerencsér A., Vlasics D., Hampuk. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Kovács Gy. (22.), Hampuk (75. – 11-esből), illetve Novinic (19.).

Az Olajbányász-stadionban a szlovén második vonalban szereplő Nafta 1903 Lendava volt a vendég. A lendvaiak pénteken kezdik a tavaszi szezont, majd március közepén a Szlovén Kupa elődöntőjében lesznek érdekeltek. A kanizsaiaknál a csatár Vittman Ádám szerelést sem öltött, hiszen sípcsont-sérülése van, de Lőrincz Bence sem sok időt töltött a gyepen, hiszen már a kezdeti percekben megsérült a bal térde. A szlovénok talán valamivel határozottabban kezdtek és a 19. percben meg is szerezték a vezetést. Három perccel később Herzsenyák Áron kapufáját követően Kovács György egyenlített egy jobblábas lövéssel, s onnan a meccs is kiegyenlítettebb lett. A második félidőben is próbálkozott a Nafta, de aztán a játék áttevődött a térfelére, a Kanizsa pedig a hajrában büntetőből szerzett góllal felülkerekedett. A bajnoki főpróba tehát jól sikerült a dél-zalaiaknak, így jó hangulatban várhatják a Puskás II elleni vasárnapi tavaszi idénynyitót.

Hévíz SK–Taksony SE 2-3 (1-1)

Hévíz. Jv.: Kubicsek.

Hévíz: Czirjék – Pődör, Tratnyek, Sebestyén, Csibra, Nedelkó – Németh E. (Németh Á.), Pajor, Szökrönyös D. (Vass), Horváth M. (Tóth G.) – Török. Vezetőedző: Damina László.

A hévízi gólszerző: Pajor (7., 61. – utóbbi 11-esből).

A hévízieknél Bontó és Farkas betegség miatt volt kénytelen kihagyni a mérkőzést. Az NB III Közép-csoportjában szereplő Taksony végül megnyerte a találkozót, a hévíziek pedig ezen a héten már a Sárvár elleni vasárnapi, nagyon fontos idegenbeli találkozójukra összepontosítanak.