Győzelem a Siófokon, a ZTE FC remek rajtot vett

Vasárnap kezdetét vette a labdarúgó NB II 2018-2019. évi sorozata.

A nyitófordulóban a ZTE FC a BFC Siófok vendége volt és fordulatos találkozón a ZTE FC nagyon fontos győzelmet szerzett a nyitányon.

BFC Siófok – ZTE FC 2-3 (0-1)

Siófok, 800 néző. Jv.: Böcskei (Király, Baghy).

Siófok: Molnár P. – Kiss B., Fehér, Lorentz, Nemes – Nagy D., Réti (Bolla, 46.), Gál, Medgyes (Szilágyi, 78.) – Csilus (Petneházi, 63.), Elek. Vezetőedző: Varga Attila.

ZTE FC : Zöldesi – Gergényi, Szépe, Devecseri, Bedi – Kiss M. – Babati, Hudák (Kulcsár, 79.), Vojnovic (Popin, 65.), Madarász – Gajdos (Kónya K., 90). Vezetőedző: Nagy Tamás.

Gólszerzők: Elek (47., 79.), ill. Vojnovic (45.), Madarász (86.), Babati (90. – 11-esből.

Sárga lap: Babati (56.), Gajdos (90.).

Kiállítva: Babati (90.).

Siófokon a nyár közepén bajnoki nyitányt rendezni, a futballban egyáltalán nem szokatlan, ám ma már csak nosztalgiával lehet gondolni a régi, gyakran teltházas Siófok – FTC vagy éppen Siófok Újpest meccsekre. Annyiban viszont mégsem, hogy ezúttal (és az NB II-ben) a ZTE szurkolói igencsak nagy számban látogattak el a népszerű nyaralóhelyre. A vendégszektorban lehettek vagy háromszázan, és az egerszegi drukkerek gondoskodtak is a hangulatról.

A ZTE FC-nél új csapatot építettek, ám Siófokon is számos változás történt a nyáron. Ne feledjük, a legutóbbi szezonban mindkét csapat a bent maradásért harcolt, de ennél mindkét klubnál többre vágynak. A ZTE FC kezdett valamivel aktívabban, de helyzet nem alakult ki a hazai kapu előtt. Ugyanakkor a Siófok a 9. percben Elek fejesével veszélyeztetett (alig ment a labda a kapufa mellé), aztán a 19. percben ennél is nagyobb sansza volt. Nagy D. jobboldali beadása Medgyeshez került, aki 12 méterről lőhetett, de Zöldesi kapus kifutva, nagyot mentett. Mezőnyfölényt egyik fél sem tudott kiharcolni, ugyanakkor a Siófoknak nagyobb helyzetei voltak, ez tény. A ZTE FC támadójátéka meglehetősen pontatlannak bizonyult, ezért nem tudott helyzetbe kerülni. A 33. percben viszont villant a vendégcsapat: Gajdos lépett ki, lövését Molnár védte, a kipattanót viszont Madarász 12 méterről, jó helyzetből a bal sarok mellé helyezte… A ZTE mezőnyben nem játszott rosszul, labdabirtoklásban többször is fölényben játszott, de nem tudta nyomás alá helyezni a Siófokot. Aztán a 45. percben megérkezett a gól. A ZTE támadott, végül Vojnovic 17 méterről jobbal, félfordulatból, kapásból a jobb sarokba bombázott, 0-1.

Az első félidő tehát zalai szempontból a lehető legjobban ért véget, hiszen Aljosa Vojnovic, a ZTE FC horvát játékosának találata nem csak fontos volt, de szemre is tetszetős. Aztán amilyen jó zárta a ZTE az első játékrészt, olyan jól kezdte a Siófok a másodikat. A 47. percben Lorentz fejese a keresztlécről pattant ki, Elek berobbant és 5 méterről a kapuba lőtt, 1-1. A Siófok sokkal jobban kezdte ezt a félidőt, beszorította a zalaiakat, akik tíz perc játék után tudtak csak újra nyíltabban futballozni. Ezzel viszont a Siófok előtt nyílt meg nagyobb terület és veszélyesen kontrázott. A hazaiak elértek egy lesgólt is, de a ZTE FC is támadott. Bejött a pályára a hórihorgas Popin, hogy a kapu előtt még veszélyesebb legyen a zalai csapat, de a 72. percben Gálfejesét kellett Zöldesinek a gólvonalról kiütni. A ZTE-nek egyértelműen óvatosnak kellett lennie, hiszen a Siófok játékában benne volt a gól. Olyannyira, hogy a 79. percben jobb oldali szöglet után megint Elek érkezett remek ütemben és mindenkit megelőzve öt méterről a kapuba fejelt, 2-1. Ezzel viszont még nem volt vége a góloknak. A 86. percben támadott a ZTE FC és Madarász 20 méterről óriási gólt zúdított a bal felső sarokba, 2-2. A ZTE semmit sem adott fel, a 90. percben Babati futott el a bal oldalon, lerántották, 11-es. A büntetőt Babati végezte el és félmagasan a kapuba lőtt, 2-3. A zalai támadó kifutott a szurkolókhoz, ami miatt a játékvezető a második sárga lapot is felmutatta neki és villant a piros.

A lényegen viszont már nem változtatott ez a mozzanat, ugyanis a ZTE FC megnyerte a találkozót. Hátrányból megfordítva a mérkőzést, amiért a ZTE szurkolói nagy ünneplésben részesítették csapatukat. Hogy a siófokiak csalódottak voltak, nos ezen nem lehetett csodálkozni…