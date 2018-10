Győrben az egerszegi kosaras lányok

Nem vár könnyű ellenfél a női kosárlabda NB I A csoportjában a ZTE NKK együttesére, amely a 3. forduló keretében szombaton 18 órától a CMB CARGO UNI Győr vendége lesz.

A ZTE NKK csapata eddig egy győzelmet s egy vereséget könyvelhet el a bajnokságban. A Cegléd elleni múlt heti siker (85-61) után Gáspár Dávid vezetőedző csapata most egy keményebb riválissal csap össze.

– Sérültjeink állapota javul, Pusztai Petrán és Jurkó Noémin kívül már mindenki edz és készül az újabb feladatra – adott a vezetőedző helyzetjelentést együtteséről, hiszen az elmúlt hetekben a sérülésekről sok szó esett. – A lányok eddig is jól dolgoztak, de az edzéseken az öt-öt elleni játék hiánya miatt – hiszen nem voltunk meg ehhez elegen – kevésbé tudtuk gyakorolni a taktikai elemeket. Szerencsére ezen az időszakon már túl vagyunk. A Cegléd ellen biztosan nyertünk, ami önbizalmat adhat. Mindenki tapasztalhatta, hogy mi az utunk, amin menni kell és ahogy én edzőként elképzelem. A Győr ellen ez hatványozottan érvényes lesz, hogy milyen dinamikával, milyen pontossággal és szervezettséggel tudunk kiállni ellenük.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Göcsej Kupán a Győr és a ZTE NKK már összecsapott, amin győri siker született, ám a második húsz percben az egerszegiek megszorongatták az ellenfelet. A kérdés az, hogy ki lehet-e indulni az egy hónappal korábbi találkozóból a mostani bajnoki összecsapásra.

– Csak részben, de igazából nem, hiszen a győriek kerete is változott azóta – válaszolta Gáspár Dávid. – A kisalföldiek leigazolták a görög válogatott alapemberét, Artemis Spanout, aki egy nagyon komoly játékerőt képviselő kosaras. Eddig még nem játszott, valószínűleg ellenünk mutatkozik be új együttesében. Ám vele, vagy nélküle is, a Győr brutálisan erős kerettel rendelkezik. Ahogy mindig, most is szeretnénk meglepetést okozni. Győzni mindenki akar, s bár a realitás hazai sikert ígér, erről mi sem mondunk le.

A női NB I A csoportjának 3. fordulójában pénteken már rendeztek egy mérkőzést: Cegléd–PEAC-Pécs 70-71.

A forduló további mérkőzései. Szombat, 17.00: DVTK–NKE-Csata. 18.00: CMB CARGO UNI Győr–ZTE NKK, KSC Szekszárd–ELTE-BEAC. 18.30: PINKK-Pécs–Sopron Basket.