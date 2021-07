Gyenesdiáson a strandröplabda ob

Tulajdonképpen már csütörtökön megkezdődött a strandröplabda-bajnokság gyenesdiási fordulójának programja a fiatalok vetélkedésével, ám a felnőttek selejtezőit péntektől kezdték el.

Az MKB-Pannónia Strandröplabda Országos Bajnokság második fordulóját Gyenesdiáson rendezik meg ezen a hét végén. Csütörtökön az U20-asoké volt a főszerep, hiszen a korosztály küzdelmei zajlottak a gyenesdiási strandon. A nőknél Vasvári Zsófia (SRSE) és Vecsey Fanni (Gödöllői RC) alkotta duó győzött, míg a férfiaknál Mikuláss Koch Marcell (SRSE) és Szabó Vilmos (Pénzügyőr) győzött.

Pénteken a felnőtteknél is megkezdődött a ­selejtező. A nőknél az ob-címvédő és Tatán, az első fordulóban bronzérmes Vecsey Fanni ezúttal is Vasvári Zsófiával indul majd (csakúgy, mint a csütörtöki U20-as bajnokságon tette), számukra ugyanis ez lesz a főpróba a jövő heti korosztályos Európa-bajnokságra is. A férfiaknál nincs jelentősebb változás: a címvédő Hajós Artúr és Stréli Bence mellett a korábbi győztesek közül ott lesz Soós Izsák, Kiss Dániel, Nacsa Gábor, Tóth András, Meszlényi Tamás, Bán Viktor és Buday Balázs is.

Szombaton 9 órakor kezdődik a program, vasárnap, amikor a döntőket is rendezik, szintén reggeltől zajlik az ob.