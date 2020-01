Gutorföldén megfontolnák a megye I-es indulást

Pénteken kezdi meg közös felkészülését a tavaszra a Gutorfölde labdarúgócsapata, amely vasárnap már edzőmeccset játszik, de a megyei II. osztály listavezetőjénél mindez cseppet sem a kapkodás jele. Az őszt az élen záró csapat szeretne a végén is ott maradni, s ha lehet, egy osztállyal feljebb lépni.

– A megyei első osztályhoz kell egy plusz utánpótláscsapat indítása is, s leginkább ez az az ok, ami miatt vannak kétségek, hogy tudnánk-e indulni az első osztályban – indította beszélgetésünket Varga Róbert, a Gutorfölde csapatának edzője, amikor egyrészt az őszi szereplésről kérdeztük, másrészt a terveikről.

Mert az, hogy szeretne a csapat feljebb lépni, nem vitás. A Sportklub Gutorfölde jelenleg 39 pontos a megyei II. osztályban, és egy ponttal előzi meg a második Letenyét, viszont mögöttük a harmadik helyezett Víghép Cserszegtomaj csapatának már csak 29 pontja van. Jó eséllyel tehát e két csapat között dőlhet el a bajnoki cím sorsa.

– Mi a tőlünk telhetőt megtesszük, hogy bajnokok legyünk, aztán a bajnokság végén majd kiderül, hogy mindez mire lesz elég – jegyezte még meg a jövőt tekintve Varga Róbert.

Ám, ne menjünk ennyire előre. Az őszi szereplés sikeresen alakult a Gutorfölde szempontjából, s ami fontos, hogy immár az egycsoportos II. osztályban.

– Akkor a legszebb értékelni egy csapatot, ha előtte nincs másik… – mondta Varga Róbert. – Mindezt az idény végi rövid értékelésben is elmondtam, és azt is, hogy jobb ez a lebonyolítás. Jobbak a mérkőzések az egycsoportos bajnokságban és változatosabbak. Egyértelmű, hogy jót tett a bajnoki sorozatnak. Jól alakult az őszünk, csupán két meccs kapcsán van hiányérzetem. Méghozzá a Gelse és a Letenye elleniekre gondolva, hiszen ezeken vereségeket szenvedtünk, de az összes többit megnyertük. Az egész ősz során összesen 14 gólt kapott a csapat, az említett két találkozón összesen tízet… A Letenye ellen 5-4-re maradtunk alul, míg a Gelsével szemben 5-1-re, ráadásul két egymást követő fordulóban.

– Mondhatni, hogy rövidzárlat volt csupán e két meccs? Előtte és később is mindent nyertek…

– Mondjuk, hogy az volt, de nehéz is tizenöt fordulót hiba nélkül lehozni. Nekünk szerencsénk van, hiszen jó a közösség, de ahol jönnek az eredmények, ott nem szokott evvel gond lenni. Egyre több fiatalt tudok már a felnőtt csapatba is betenni, ez jó dolog. Szinte mindenki helyi, vagy a környékről származó. Van pizza meg egy sör a meccsek után, nálunk ez a prémium… Szerencsénk van abból a szempontból is, hogy Gutorfölde önkormányzata tá­mogatja a csapatot, példaértékű ez a hozzáállás. Vannak fejlesztések a pályán, ha van lehetőség pályázni, ezeket ki is használjuk.

– Jön a bajnokság második fele. Sikerülhet megőrizni az első helyet?

– Hogyne, és ez a célunk. Megyünk Letenyére is, és az is dönthet, hogy ki hibázik tavasszal kevesebbet. A magunk részéről ha csak annyi hiba jön közbe, mint az ősszel, akkor már elégedett leszek, hiszen nem gondolnám, hogy a riválisok tökéletes tavaszt tudnának produkálni. A távolabbi jövőt tekintve pedig, ha tényleg sikerülne megnyernünk a II. osztály küzdelmeit, én szeretném, ha indulnánk az I. osztályban. Azt gondolom, ha sikerül az élen végezni, akkor ezen a lehetőségen érdemes lesz elgondolkodnunk.

A csapat házi góllövőlistája:

18 gólos: Soós Tamás.

14: Józsa Richárd.

7: Farkas Patrik.

6: Major Gellért, Nyakas Bence.

5: Major Ágoston.

2: Bakonyi Bálint, Bédy András Attila.

1: Jakab Gergő, Paucsa János, Szabó Bence. KA

II. osztály

1. Gutorfölde 15 13 0 2 63 – 14 39

2. Letenye 15 12 2 1 46 – 19 38

3. Cserszegtomaj 15 9 2 4 52 – 32 29

4. Zalaszentiván 15 8 4 3 46 – 21 28

5. Gelse 15 8 3 4 40 – 32 27

6. Nova 15 8 2 5 32 – 20 26

7. Becsehely 15 8 2 5 33 – 35 26

8. Böde 15 7 3 5 37 – 24 24

9. Zalaszentmihály 15 7 2 6 45 – 28 23

10. FC Keszthely 15 7 2 6 39 – 27 23

11. Murakeresztúr 15 4 3 8 24 – 32 15

12. Nagykapornak 15 3 4 8 35 – 49 13

13. Páterdomb 15 2 5 8 17 – 39 11

14. Bak 15 2 2 11 19 – 58 8

15. Borsfa 15 2 1 12 21 – 55 7

16. Pölöske 15 1 1 13 18 – 82 3