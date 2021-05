Gólt nem láthattak a nézők, de a ZTE FC így is ünnepelhetett

Újra nézők előtt játszhat a labdarúgó NB I., így szombaton a ZTE FC és a Kisvárda egerszegi összecsapásán is már drukkerek lehettek a lelátók. A kék-fehérek már úgy léphettek pályára a szezon utolsó hazai találkozóján, hogy a bent maradása gyakorlatilag már biztosított volt. A mérkőzésen nem született gól, viszont a megszerzett egy ponttal a zalaiak végleg bebiztosították a bent maradásukat.

ZTE FC – Kisvárda Master Good 0-0

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 975 néző. Jv.: Bognár (Szalai, Becséri).

ZTE FC: Demjén – Szépe (Németh E., 86.), Kálnoki-Kis, Bobál D., Gergényi – Favorov (Kovács B., 88.), Sankovic – Szánthó, Koszta (Tajti, 46.), Könyves (Babati, 46.)- Futács (Zimonyi, 62.). Vezetőedző: Wakltner Róbert.

Kisvárda: Dombó – Hej, Kravchenko, Cirkovic, Leoni – Karabeyov (Zlicic, 77.), Melnyik – Sassa (Camaj, 68.), Ötvös (Navratil, 46.), Bumba – Viana (Jelena, 68.). Vezetőedző: Supka Attila.

Gólszerző:

Sárga lap: Hej (88.).

A labdarúgó 32. fordulójából csütörtökön este már két mérkőzést megrendeztek. Ezek közül a ZTE FC-t „érintő” Diósgyőr – Újpest összecsapás döntetlennel végződött, így az gyakorlatilag eldőlt, hogy a zalaiak kivívták a további élvonalbeli tagságukat is. Igaz, matematikailag még fennállt egy lehetőség, hogy a DVTK beérje és egyéb mutatókkal megelőzze a ZTE-t, de ezek már olyan extrém eredményeket takarnának, amik nem valószínű, hogy realizálódnak.

A ZTE FC-nél ettől függetlenül nem is gondolkodtak szombaton másban, mint a győzelemben. Ráadásul az utolsó hazai találkozóra már nézők előtt kerülhetett sor, hiszen a járványügyi előírások enyhítésével szombattól erre is lehetőség volt. Az egerszegieknél Zoran Lesjak és Bedi Bence továbbra is sérült, ők ebben a szezonban már nem lépnek pályára Könyves Norbert viszont visszatérhetett és egyből a kezdőcsapatban kapott helyet. Zimonyi Dávid pedig kimaradt, aki az elmúlt héten ott volt a kezdő tizenegyben, amikor a zalaiak 4-1-re nyertek a Puskás FC otthonában. A vendég Kisvárda igazából az motiválhatta már, hogy megőrizze pozícióját, vagyis a hatodik helyezést. Az első negyedóra nem hozott túl izgalmas és érdekes játékot, hiszen helyzet nem akadt. A ZTE-ben kezdett az a Futács Márkó is, aki a legutóbbi találkozón csereként beállva duplázott, de nem igazán találták meg a labdák. A Kisvárda többet birtokolta a labdát, a hazaiak, ha meg is szerezték, könnyen eladták azokat… Azt nem állítjuk, hogy érett a vendégek találata, de kétségtelen, hogy közelebb álltak ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést, legalábbis, ami az összjátékot illeti. A 29. percben aztán Gergényi lapos beadása két társa előtt is elzúgott, ami így mér nagy helyzetnek, vagy legalábbis lehetőségnek volt nevezhető. Kezdett a ZTE játéka is éledezni, egy-egy gördülékeny akció is jelezte. Sőt, a félidő második fele már a zalaiaké volt, de gól nem született az első játékrészben.

A második félidőre kettőt cserélt Waltner Róbert, hiszen Könyves Norbert és Koszta Márk sem futott már ki a második félidőre, helyettük Tajti Mátyás és Babati Benjamin érkezett a pályára. A Kisvárdában egy változtatás történt, Ötvös Bence helyére Jaroslav Navratil érkezett. Túl sokat nem javult játék egyik oldalon sem, igazából nem tették próbára egymást a csapatok. Az 58. percben Bumba jó 25 méterről lőtt, nem sokkal mellé, mindenesetre ez is egy próbálkozás volt. A harmadik csere következett hazai oldalon, Futács helyett Zimonyi Dávid érkezett. Az tényleg érdekes kérdésnek tűnt, hogy ezen a mérkőzésen egyáltalán lesz-e gól… Bobál Dávid unhatta meg meg a tanácstalanságot, hiszen a 67. percben a védő felfutása után maga vállalkozott lövésre, de nagy erővel fölé lőtt. Arról persze szó sem volt, hogy ne akartak volna betalálni a csapatok, csak egyszerűen nem jött össze nekik… Az utolsó negyedóra kezdetén felhangzott a lelátón a „Hajrá, Zete!” rigmus, mintegy jelezvén, hogy végre gólt is akarnak látni a nézők, ha már vagy ezren kijöttek. A végén a hazai és a vendégkapu előtt is akadt egy-egy viszonylag meleg helyzet, de a kapuk érintetlenek maradtak.

A gól nélküli döntetlennél talán jobb hazai eredményt vártak a nézők abból az alkalomból, hogy végre ők is ott lehettek a lelátón. Ám van ennek az iksznek egy másik olvasata is, nevezetesen: a megszerzett egy ponttal a ZTE FC végleg bebiztosította a további NB I-es tagságát, aminek nagyon örülni kell. Főleg, egy ilyen viszontagságos szezon után.