Gólparádéval élen a ZTE FC

A labdarúgó NB II 20. fordulójának zárómérkőzését jelentette a ZTE FC és a BFC Siófok összecsapása. A ZTE FC már úgy lépett pályára, hogy győzelme esetén átveszi a vezetést a tabellán, hiszen a Gyirmót kikapott a Kaposvártól. A ZTE gólparádéval hozta a kötelezőt és éllovassá lépett elő.

ZTE FC – BFC Siófok 6-1 (3-0)

Zalaegerszeg, 1125 néző. Jv.: Zierkelbach (dr. Szabó, Legeza).

ZTE FC: Zöldesi – Szabó P., Lesjak, Devecseri, Bedi – Hudák (Gajdos, 70.), Kiss M. – Babati, Madarász, Barczi (Szökrönyös, 85.) – Balázs Zs. (Novák, 53.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Siófok: Molnár P. – Gál, Fehér Zs., Lorentz, Nemes – Csilus (Kiss B., 46.), Réti – Bolla (György N., 81.), Zamostny (Tóth M., 46.), Medgyes – Elek B. Vezetőedző: ifj. Mihalecz István.

Gólszerző: Babati (2. – 11-esből, 69.), Barczi (18.), Hudák (44.), Novák (55. – 11-esből), Madarász (76.), illetve Medgyes (91.). .

Sárga lap: Lorentz (3.).

Piros lap: Lorentz (55.).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ez gyors volt… Mármint a ZTE vezetése, hiszen a 2. percben egy szöglet után Bedi esett el a büntetőterületen belül, a játékvezető pedig úgy látta, hogy Lorentz lerántotta. A megítélt 11-est Babati Benjamin nagy erővel a kapuba vágta, 1-0. A hazaiak számára a jó kezdés adott volt, de a Siófok egyáltalán nem állt be, de miért is tette volna. A két csapatot egyébként 16 helyezés választotta el a tabellán, a ZTE esélyeshez méltón támadásban maradt. Hudáknak, majd Babatinal volt egy-egy jó lövése, s ahogy folyt a játék, csak idő kérdésének tűnt, mikor születik meg a második egerszegi gól. A 18. percben szöglet után Lesjak passzolt vissza, Barczi pedig középről, 10 méterről helyezett a kapuba, 2-0. Az egerszegiek abszolút uralták a játékot, fölényben futballoztak, s ebben talán az is benne lehetett, hogy a Siófok hét közben 120 perces kupacsatát vívott. Az újabb hazai lehetőségek viszont elmaradtak, de maradt a fölény, ami meddőnek bizonyult. Az idő haladtával viszont jogosnak tűnt az igény, hogy aktívabb legyen a ZTE támadásban, főleg úgy, hogy a 42. percben a Siófok háromszor is lövéssel próbálkozhatott, de a labda egyszer sem érte el a kaput. A 44. percben aztán jött az újabb találat: Bedi szépen gurított vissza, Barczi átlépte a labdát, Hudák 12 méteres lövése megpattant egy védőn, s így jutott a hálóba, 3-0.

A Siófok kettős cseréjén nem kellett csodálkozni a szünetben, s ezt a meccset gyakorlatilag már csak a ZTE FC ronthatta volna el. Sok minden nem történt, aztán a 55. percben egy előre vágott labdára Novák indult, Lorentz utolsó emberként megpróbálta szerelni, de eltalálhatta a lábát. Egyből piros lapot kapott a siófoki fiú, a megítélt büntetőt pedig Novák értékesítette, 4-0. Így már annyi kérdés sem maradt, mint korábban, s valahogy úgy tűnt, hogy ezt a mérkőzést már leginkább szeretné mindkét csapat letudni. A Siófok több gólt már nem szeretett volna kapni, de Babati villant. A 69. percben nem is akármilyen találatot ért el, amikor egy előreívelt labdát háttal a kapu felé mozogva, 15 méterről magasra felugorva ollózva lőtte a hálóba, 5-0. Egy biztos, ezt a gólt még látni fogjuk. És nem volt még vége. A 76. percben Barczi ugratta ki Madarászt, aki elfektetve a kapust, 4 méterről talált be, 6-0. Ez így kiütés volt, a Siófok teljesen megadta magát… A slusszpoén a mégis a Siófoké volt: a 91. percben Medgyes 25 méterről bombázott a léc alá, 6-1.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS