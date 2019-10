Gólparádé a ZTE FC továbbjutásával!

A labdarúgó Magyar Kupa legjobb 32 közé jutásért kiírt párharcokra szerdán került sor, amikor a ZTE FC az NB II-es Budaörs vendége volt.

Budaörs – ZTE FC 3-7 (2-3)

Csákvár, 100 néző. Jv.: Szőts (Bornemissza, Molnár A.).

Budaörs: Varasdi – Fodor (Fényes, 67.), Gyurácz (Marques-Arisoa, 73.). , Kékesi, Ódé – Medgyes, Végh, Bakos (Stieber A., 57.) – Kulcsár T., Molnár T., Molnár Cs. Vezetőedző: Bognár György.

ZTE FC: Demjén – Devecseri, Bobál D., Gergényi – Kocsis, Bedi – Babati (Radó, 46.), Grumic (Ikoba, 59.), Stieber Z. (Hudák, 79.) – Bobál G. Vezetőedző: Dobos Barna.

Gólszerző: Végh (34.), Kulcsár (37.), Gyurácz (56.), illetve Grumic (4.), Bobál G. (17.), Gyurácz (23. – öngól), Ikoba (60., 83.), Stieber (72.), Bobál G. (87.).

Csákvár. Az elmúlt években a ZTE FC számára nem sok babér termett a Fejér megyei településen megvívott találkozóin és szerdán is esett… Általában esni szokott, amikor a ZTE a vendég, azonban most nem a Csákvár, hanem a Budaörs volt a házigazda, amely még mindig albérletbe kényszerül a stadionja építési munkálatai miatt. A ZTE FC három standard játékosát ezúttal nem nevezte (Nikola Mitrovic, Zoran Lesjak, Tamás Krisztián), de kellően erős kerettel utazott el. Stieber Zoltán kezdett, a másik oldalon viszont öccse, András a kispadon kapott helyet, kettejük találkozására a pályán tehát még várni kellett. Az első találatra viszont mindössze négy percet, amikor Babati-Gergényi-Grumic volt a labda útja végül Grumic szépen érkezett és középről megszerezte a vezetést a ZTE-nek 0-1. Az egerszegiek irányítottak és a 17. percben Babati beadása után Bobál G. volt a befejező, 0-2. És nem volt vége: a 23. percben Stieber tekert középre, a menteni igyekvő viszont Gyurácz a saját kapujába juttatta a labdát, öngól, 0-3. Addig is voltak lövései a Budaörsnek, onnantól pedig megváltozott a játék. Stieber lövését még védte a hazai kapus, aztán a 34. percben egy jobb oldali beadás után Végh Gábor 6 méterről fejelt a ZTE kapujába, 1-3. Három perc múlva jött az újabb hazai gól: Kulcsárt mintha nem vették volna komolyan, aki 14 méterről egy szép lövéssel vette be a zalaiak kapuját, 2-3.

Itt még azért maradtak izgalmak a második félidőre, s aki így vélekedett, nem is jósolt rosszul… A Budaörs saját térfelére szorította a ZTE-t, amely mintha ritmust vesztett volna. Jött is az egyenlítés: az 56. percben bal oldali szöglet után a zalaiak nem tudtak felszabadítani, végül az öngólos Gyurácz 7 méterről lőtt a kapuba, 3-3. Hazai oldalon érkezett Stieber András, így először játszott a két Stieber fivér egymás ellen, a ZTE FC pedig megint vezetéshez jutott. A 60. percben középről indították az előtte beállt Ikobát, aki kilépett és a kiinduló kapus mellett 12 méterről elgurította a labdát, 3-4. Az egerszegiek érezhetően ritmust váltottak, többet támadtak és egyértelmű fölénybe kerültek. A 72. percben Stieber Zoltán indult meg, jó cselekkel jutott a tizenhatoson belülre, végül 14 méterről szépen lőtt a bal alsó sarokba, 3-5.

A Budaörs viszont nem állt le, sőt a 77. percben Demjénnek kellett nagy védést bemutatnia Molnár T. lövésénél. A ZTE FC-ben az utolsó csere Hudák lett, majd a 83. percben Ikoba kapott labdát, őrzője mellett remekül fordult le és az ötös jobb sarkától ballal kíméletlenül bevágta a labdát a rövid sarokba, 3-6. Ám ezzel még nem volt vége, ugyanis a 87. percben Radó futott el a bal oldalon, beadását Bobál G. 14 méterről kapásból vágta a kapuba, 3-7.

Ahogy indult a találkozó végül olyan is lett: gólgazdag, ám közben azért hullámvasútra is hasonlított. A Budaörs 0-3 után egyenlített, onnantól viszont a ZTE akarata érvényesült. A ZTE FC cseréi sokat lendítettek a játékon, különösen Ikoba volt elemében.

A ZTE FC jutott a Magyar Kupában a legjobb 32 közé.